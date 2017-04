El protagonismo de lo anónimo

Un lector latinoamericano podría estar cansado de leer ficciones respecto a exguerrilleros. O, por el contrario, querría explorarlas aún más frente a los procesos sociopolíticos que ya se gestan con la desmovilización, por ejemplo, en Colombia. Roza, tumba, quema no satisfará ninguno de esos casos. Su autora, la salvadoreña Claudia Hernández (1975), construye la historia de una mujer exguerrillera que trata de sacar adelante a sus cuatro hijas. Que quiere atar cabos que un conflicto armado dejó sueltos para ellas. Eso es lo decible sobre la trama: no hay nombres ni fechas particulares que distingan a cada uno de los actores del relato. Así, aunque por momentos desubica por su ‘falta’ de información, la novela propicia maravillas: evita la victimización de los personajes. No hay masacres morbosas. Hay miedo, sí: tensión entre mujeres y hombres que quieren definirlas en tiempos de guerra y paz en aquella “región” donde viven. Sin embargo, en pensamientos que oscilan desde la experiencia de la madre y sus hijas hasta la de sus arrendatarias en “la capital”, el conflicto se muestra como una lucha de lo cotidiano: “La historia de la madre no cabe en el espacio (del) formulario de solicitud de ayuda financiera”, se relata. Sin más ni menos, Claudia Hernández solo le dio nombre a la ciudad en la que está uno de los tantos resabios del pasado de la madre: París, lugar que en la novela, por más fantasías que cause, acaba sueños. Y este protagonismo de lo anónimo, hoy, es más que necesario.





