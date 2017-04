Relatos a ritmo de jazz

“En este libro sentí que la historia no tenía que ser muy exacta”, dijo Geoff Dyer cuando le pregunté sobre Pero hermoso, reeditado hace un mes en español. “No tiene gracia tocar una canción de la misma manera que se ha tocado antes. Las variaciones son inherentes al significado de lo que es el jazz”. Dyer, que ha sido por más de treinta años el campeón de un estilo que borra la línea entre la realidad y la ficción, se basó en ese sentido de la improvisación para escribir su carta de amor a los grandes artistas de una época de la que ahora solo quedan los vinilos. Sería impreciso llamar cuentos a los relatos que conforman este libro. Ni siquiera tienen una historia, en el sentido estricto de la palabra. Quizá parezcan más un conjunto de retratos: la vida de artistas como Thelonious Monk y Duke Ellington expresada en pequeños momentos y recuerdos, reflexiones frente a su particular manera de tocar y sus gestos en escena, a veces casi ensayos llenos de melancolía y anécdotas poéticas que tal vez sucedieron (o quizás no). Es un libro sin pretensiones que, incluso para quien no sepa del género, termina provocando interés por la vida y música de sus personajes; un libro que invita a ser leído mientras se escucha el saxofón de Lester Young y el piano de Bud Powell, porque si bien su autor intentó capturar en la literatura el sentimiento de escuchar jazz, se disfruta más si se combinan las dos.





LECTURAS