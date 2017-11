Reseña de 'Opiniones contundentes' de Vladimir Nabokov

A Vladimir Nabokov, el gran autor de libros como Lolita y Pálido fuego, no le gustaba dar entrevistas: temía que sus declaraciones fueran citadas de forma equivocada. Llegó a tomar la decisión de aceptarlas solo si le pasaban las preguntas por escrito y exigía que sus respuestas fueran publicadas tal como él las enviaba de vuelta. Este libro, Opiniones contundentes, reúne varias de estas entrevistas, incluida la que le dio a The Paris Review, y en todas se evidencia la particular personalidad del escritor. “Lolita es famosa, no yo. Yo soy un oscuro, doblemente oscuro novelista con un nombre impronunciable”, dice en una de sus respuestas. “Mis aversiones son simples: la estupidez, la opresión, el crimen, la crueldad, la música dulzona. Mis placeres, los más intensos conocidos por el hombre: escribir y cazar mariposas”, responde en otra. El libro incluye dos secciones más, que estaban inéditas en español: cartas al director que Nabokov enviaba a medios como The London Times o The New York Times Book Review, y artículos que escribió sobre temas que van desde los lepidópteros, pasando por Sartre, hasta llegar a respuestas que les daba a algunos de sus críticos. Un libro interesante y necesario para conocer más al autor ruso y comprender mejor su obra.





LECTURAS