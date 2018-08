Algunas de mis historias de ciencia ficción favoritas no tienen rayos láser, planetas desconocidos o grandes aventuras. Solo personas hablando en una habitación. Se me vienen a la mente Hasta la Reina, de Connie Willis, o By his bootstraps, de Robert Heinlein. Sin batallas espaciales, sin amplias descripciones de culturas alienígenas; solo diálogo preciso y entretenido, casi cotidiano, que carga con todo el peso de una brillante idea futurista. La historia que los hermanos Arkadi y Borís Strugatski crearon en Mil millones de años hasta el fin del mundo tiene todo el potencial, desde su humor y lenguaje sencillo hasta las ideas que explora sobre la naturaleza del universo y el motor que nos urge a su entendimiento, para sumarse a las filas de esos cuentos legendarios que se basan solo en conversaciones casuales. El hecho de que esté ambientada en la Unión Soviética contribuye a su estilo absurdo. Lo disfruté, sí, pero es una lástima que sea un libro entero. Sería un gran relato corto y conciso.





LECTURAS