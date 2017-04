En su libro El maestro invita a un concierto (que originalmente era un programa de televisión), Leonard Bernstein trata de explicarles a los niños y, en mi caso, a los que piensan que leer música requiere un conocimiento ancestral, cómo entender la estructura musical de una sinfonía. Dice: “(…) En una obra musical hay que escuchar la forma. Y eso lleva su tiempo. Hay que tener en la cabeza todos los sonidos que ya se han escuchado mientras se escuchan otros nuevos, de forma que cuando la pieza se acaba, todo se ha sumado de una manera continua. Quizá parezca imposible, pero no lo es. Por supuesto, tampoco es fácil”. No creo que haya otra manera de leer Mi novia preferida fue un bulldog francés –el más reciente libro de la cubana Legna Rodríguez Iglesias– que aplicando la enseñanza de Bernstein.



Cada uno de los quince relatos contenidos en este libro tiene una forma particular y es por acumulación que se comprenden: se devoran uno detrás de otro, a mordiscos gigantes, se mastican y como una bola pesada aterrizan en el fondo de la tripa. ¿Qué me comí? ¿Cómo digiero esto? Cuando esta pieza, este libro, se acaba, la suma de términos médicos, fantasmas, insectos, sexo, piercings, tatuajes, hermanas que se observan por el rabillo del ojo, padres que dicen en la ficción lo que claramente no pueden decir en la realidad, islas que no se nombran, Bach y miedos, un sinfín de miedos, forman en la cabeza una sinfonía complejísima que duele por su franqueza, y que hay que volver a escuchar. La forma requiere tiempo. Y con el tiempo –y la totalidad– se entienden los ritmos, temas y melodías que componen las variaciones de Legna.



El primer relato, “Política”, cuenta la muerte de un patriarca desde su misma voz. Él mismo narra cómo muere, cómo lo entierran, quién lo llora y qué cree haber aprendido. Ya ahí el cuerpo en descomposición, escondido detrás de palabras asépticas que son siempre las más aterradoras, hace presencia. Luego el cuerpo regresa en “Clítoris” para combinar hinchazones, culpas y reclamos –a una mujer que, por supuesto, es culpable de tener una enfermedad venérea, como es culpable de su propia muerte la protagonista de “Wanda”, asesinada por su marido celoso– y en “Lepidóptero”, que cuenta en primera persona el desgaste de un hombre con cáncer de próstata. Y aparece el cuerpo erótico, el cuerpo caminante. Variaciones del cuerpo y los sentidos.

​

En “Árbol”, la narradora dice que escribe sobre un grupo de teatro llamado El Ciervo Encantado y que, por ende, escribe de Severo Sarduy y de que “la intención de su obra no radicó en provocar placer intelectual sino sensorial, cuyo impulso invadiera al lector, lo absorbiera”. Leonard Bernstein dice a su vez que preguntarse de qué trata la música es casi una tontería. La música es música. La música absorbe. Y yo pienso, mientras releo el libro de Legna Rodríguez Iglesias, en Glenn Gould y en su grabación de las Variaciones de Goldberg de 1981, en la que se oye cómo tararea la melodía mientras toca el piano, absorto pero preciso. Pienso en que sabe qué viene, pero que igual se dejará invadir. No me imagino otra manera de leer este libro.





La escritora cubana Legna Rodríguez estará el 7 de mayo, a las 4 p.m., en la Feria del Libro. Sala María Josefa del Castillo.





LECTURAS.