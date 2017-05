Un libro que es una declaración de amor

Este libro es una declaración de amor: del amor de un padre hacia su hijo. “A veces, con los hijos, pasa como con el dibujo: no te sale como lo imaginabas. A un dibujo lo puedes romper, y volver a hacer. Lo puedes borrar (…) Pero con el hijo, con el hijo de verdad… eso… no lo puedes hacer”. Esto dice Gusti Rosemffet, escritor e ilustrador argentino, al comienzo de su libro. Y lo dice porque fue precisamente lo que le sucedió: su hijo llegó como no lo esperaba, “como no lo había imaginado”: Mallko nació con síndrome de Down. Su primera reacción fue de rechazo, de negación, de detenerse y preguntarle a Dios por qué debía ser así. Pero el propio niño se encargó de ganarse su corazón. Y esto es lo que muestra Mallko y papá, un libro conmovedor que narra –en el lenguaje gráfico del argentino– la historia cotidiana de su relación: sus juegos, sus paseos, sus visitas al médico, sus rabietas. Mientras se avanza en las páginas vemos cómo el temor del comienzo ha sido reemplazado por un amor incondicional. “Papá venció al miedo como a un robot tirando rayos”, concluye. Y así fue.





LECTURAS