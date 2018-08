Hay libros que, cuando cerramos la última página y volvemos a contemplar, incrédulos, su carátula, no admiten otra palabra que “belleza”. Sí. Hemos asistido, en su lectura, a una de esas experiencias que nos son dadas a cuenta gotas en la vida. Eso es lo que sucede con la lectura de La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad, primer libro de cuentos de Andrea Mejía. Son diez cuentos escritos con minuciosidad de orfebre y ojo de fotógrafo, en los cuales se atrapan momentos de vida, instantáneas, con una prosa en la cual las palabras elegidas fluyen sin tropiezos para llegar a las esencias de la música y la significación. En ellos, como dice en uno de sus cuentos, “los días no eran largos ni cortos. Siempre tenía la impresión de estar en medio de algo que no transcurría”. Asistimos a las huellas que deja la experiencia y que sólo pueden ser atrapadas cuando la memoria guarda silencio y es consciente de la belleza.





