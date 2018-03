El poder del insulto

Hablar de Insulto. Breve historia de la ofensa en Colombia es hablar primero de lo que no es. No es un diccionario de groserías. No es un glosario de malas palabras. No es un antimanual de buenos modales. No es un pintoresco libro que enseña nuevas maneras de insultar ni un compilado de improperios locales a lo largo del país. Es, en cambio, un ensayo que traza un recorrido a través de la historia patria para demostrar cómo la ofensa –ofender y ofenderse– ha sido parte fundamental de nuestro tejido político. Juan Álvarez cava en momentos claves de la historia colombiana y requisa los gestos, acciones y palabras de sus protagonistas. Cava y requisa para lograr un exhaustivo retrato histórico de lo que es este país: una galería bicentenaria de bandos dispuestos a crear un enemigo que les dé la excusa perfecta para reclamar para sí el papel de mártires o de redentores. Como Álvarez señala, con la certeza del investigador que ha mirado cada fisura, la palabra es otro espacio de la guerra, quizá el más importante: “La batalla escrita por el relato convertida en un escenario del reguero de sangre”. La palabra escrita, dicha, gritada, omitida, gesticulada, asesinada: todas palabras capaces de sacudirse de encima el yugo de un imperio o de quemar una ciudad un 9 de abril.





