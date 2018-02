Reseña de 'Fugas, o la ansiedad de sentirse vivo'

Abrí el nuevo libro de James Rhodes, Fugas, o la ansiedad de sentirse vivo, con miedo, con un cierto recelo de no encontrar nada nuevo. Después de escribir Instrumental, ¿qué más podría decir Rhodes? Si en sus memorias contó toda su vida. Sin embargo, Fugas me hizo retractar de esta idea. Lo primero que hay que decir es que este libro no es una segunda parte de Instrumental. Aunque conserva la misma estructura –comienza con una historia sobre música y luego sigue con su historia personal–, Fugas es un diario de gira. En él se ven las angustias a las que se enfrenta un artista, vemos su proceso creativo, o cómo Rhodes lucha por callar esas voces en su cabeza que le dicen: “Suicídate” o “No sirves para nada”. Es un libro que busca la empatía con el lector, busca decirle que no está solo y que está bien tener miedo. Y como la buena literatura, es un libro de autoayuda porque es una historia universal del día a día y la lucha contra el tedio de la cotidianidad. Además, al leerlo dan ganas de salir despavorido a escuchar música clásica. Solo por eso ya vale la pena volver a Rhodes.





LECTURAS