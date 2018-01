Reseña de 'Ficcionario' de Ricardo Silva Romero

“Todos los días se salva uno de la muerte, y en alguna ficción hay que refugiarse de semejante tormenta”, dice Ricardo Silva Romero en su más reciente libro, Ficcionario. Y tiene razón: todos los días volvemos a amanecer vivos, aunque tengamos el corazón roto, aunque afuera (o en el cuarto de al lado) estallen guerras. Y las ficciones salvan. Uno no puede ser el mismo después de conocer a E.T., no hay manera de ver el amor igual luego de leer a Carver y, sin duda, hay mil formas en las que una serie –Grey’s Anatomy, Buffy, la cazavampiros– logra el milagro que pretendemos de la autoayuda. Ficcionario es un compendio de todo lo que pasa en la cabeza de Silva Romero, de las películas que lo enseñaron a ver y las historias que le dieron las pistas de cómo encontrar la voz que hace ya más de veinte años ha venido desarrollando en novelas, libros de cuentos y en la columna que cada quince días publica en EL TIEMPO. Pero también es otra cosa: es un ensayo que reconoce cómo las ficciones –con sus tres actos, con el título necesario y no el que escoge un traductor sin ética, con sus protagonistas adorables o detestables– funcionan como la vida y por eso son necesarias, no solo para el que las escribe –como Ricardo–, sino para quien quiere llegar al final de sus tres actos con la conciencia de haber hecho todo bien (o al menos lo posible para estar bien en el camino).





