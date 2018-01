Reseña de 'El estado natural de las cosas' de Alejandro Morellón

El título compra la mirada: El estado natural de las cosas. Con él, un lector puede divagar en torno a una pregunta cuya respuesta estaría (o no) en la lectura: “¿Quién es este para decirme cuál es el estado natural de lo que sea?”. Este escritor, quiero decir. Por suerte el título no es un punto de vista sino una premisa; una con la que el autor plantea fenómenos rebeldes que se manifiestan en siete relatos de situaciones fantásticas: un testículo que no para de crecer en la entrepierna de un adulto, o una sombra que cambia aunque el cuerpo de la chica que la proyecta se vea intacto. Estas alteraciones del universo no es lo único que los relatos tienen en común. Una palabra se cuela en todos como pista, o distractor: Ehio. Parece un nombre propio: Ehio es un pueblo, una droga, una galería de arte, ¡después una página web porno! Los relatos coinciden, además, en una estructura narrativa: pensamientos y contexto por un lado, diálogos interpersonales por el otro. En esa propuesta escritural, Ehio podría ser un punto de inflexión: en un relato, es el espacio en el que el protagonista puede reverenciar a un huracán; en otro, es la iguana mascota que hace que una Laura vea que no tiene nada en común con su ‘doble’. Porque la realidad de los protagonistas del libro es que todo lo que anhelan la mayoría de las veces busca evadirlos. ¿Eso suena natural?





LECTURAS