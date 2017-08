Echenoz, vuelve y juega

No me gusta demasiado esta palabra, escritor”, confiesa Jean Echenoz (Orange, 1947) en una de las páginas de Jérôme Lindon, mi editor, un libro homenaje a quien fuera su editor durante más de veinte años, Jérôme Lindon. “Intento evitarla todo lo que puedo, pero lo cierto es que no hay muchas otras para designar lo que hacemos”.

¿Qué es exactamente eso que hacemos, eso que Echenoz ha venido haciendo a lo largo de una vida entregada a la literatura? En esencia, contar historias, contar buenas historias. La más reciente, Enviada especial, comienza así:



“Quiero una mujer, profirió el general”.



Sabemos que el general está sentado detrás de un escritorio y que tiene un paquete de puros en la mano. Junto al paquete, sabemos que hay un cenicero y un vademécum antiguo. Pero el general, claro, no está solo. Lo acompaña un tal Paul Objat, un subalterno que está ahí, en esa oficina, para cumplir al pie de la letra los requerimientos del general. La forma como Echenoz nos describe esa oficina es, por lo demás, muy echenoziana:



“Además, hay dos sillas tubulares de escay, tres armarios clasificadores con dosieres colgados y una mesilla que soporta un viejo y voluminoso ordenador mugriento. Todo eso no data precisamente de ayer, y la butaca del general no parece muy cómoda, los brazos están oxidados, las esquinas resquebrajadas permiten distinguir, ver cómo se desprende a jirones su infraestructura de poliuretano de primera generación”.



Ahora bien, ¿para qué diablos quiere el general a una mujer?



Esa es la pregunta que Echenoz nos lanza tras bambalinas, seguro de que ante tan hipnóticos artificios literarios pasaremos la página, y, muy a la manera de Objat, sin objetar nada, encandilados, tomaremos aire para hundirnos en la lectura. El mecanismo de la ficción, pues, se ha activado, y Echenoz ha vuelto a salirse con la suya.



Jean Echenoz publica su primera novela, El meridiano de Greenwich, en 1979. Antes de que Jérôme Lindon le extienda tres copias del contrato para que lo firme y se convierta en un autor de la casa, el autor ya se ha paseado con su manuscrito debajo del brazo por todo París.



“Así pues”, escribe en su libro sobre Lindon, “envío mi manuscrito a algunos editores, que todos rechazan. Pero continúo, insisto, y llegado al punto en el cual soy poseedor de una colección casi exhaustiva de cartas de rechazo, me he atrevido la víspera a depositar un ejemplar de mi manuscrito en la recepción de Les Éditions de Minuit, en la calle Bernard-Palissy, sin ninguna esperanza, únicamente con el fin de completar mi colección”.



Pero resulta que ese sello editorial “demasiado serio, demasiado austero y riguroso, esencia de la virtud literaria” se interesa en el manuscrito, y lo publica. Y Echenoz, de la noche a la mañana, se convierte en aquello que tiempo después no querrá aceptar: un escritor.



El meridiano de Greenwich no vende mucho, unos quinientos ejemplares, pero consigue unos mejores réditos en términos literarios al obtener el Premio Fénéon.

Después de diez años concentrado en darles vida literaria a personajes y hechos históricos (el compositor Maurice Ravel de Ravel; el atleta Emil Zátopek de Correr; el inventor Nicola Tesla de Relámpagos; la Gran Guerra de 1914), Echenoz sintió que era hora de volver a la novela pura, que, en su caso, era la novela de espionaje, o, mejor aún, la parodia de la novela de espionaje. Y nació Enviada especial.

De pasajes llenos de oxígeno, de movimiento, de virtuosismo descriptivo, de golpes al hígado, está llena la novela, claro. Pero también de frases simples, arrojadas como por descuido sobre la página, pero que resultan reveladoras del universo echenoziano.

Enviada Especial Foto: Jean Echenoz, Anagrama

ENVIADA ESPECIAL

Jean Echenoz

Anagrama

354 páginas

$59.000



“Una papelera llena es señal de un hombre activo”, escribe Echenoz en cierto pasaje de Enviada especial. Y, entonces, basta leer algo tan inofensivo en apariencia, algo tan trivial e inoperante, para darse cuenta enseguida de que la parodia en Echenoz siempre irá más allá de la burla casual.

SUENAN TIMBRES & 13 TEXTOS TESTIMONIALES Foto: Luis Vidales

SUENAN TIMBRES & 13 TEXTOS TESTIMONIALES

Luis Vidales

Letra a Letra y Domingo Atrasado

310 páginas

$39.000



“(…) Es un libro de demolición, una honda protesta contra esa hipócrita gravedad, un compromiso” son algunas de las palabras con que Luis Vidales (1904-1990) intenta definir Suenan timbres (1926). Libro fundacional de la poesía colombiana moderna que, paradójicamente, sólo ha tenido “cinco llamados”. Como este, pocos libros en nuestra poesía han llegado para quedarse en la memoria colectiva de los lectores: “la ficha solitaria, la pieza de un reloj que queda suelta”. Era ya necesaria una nueva aparición y, además, acompañada por el horizonte crítico que lo ha iluminado hasta hoy: desde Luis Tejada hasta Alberto Rodríguez Tosca. ¿En dónde reside el misterio que lo embriaga y acompaña? En la certeza de que escribir y poetizar es descubrir. ¿Y qué es lo que descubre Luis Vidales? El mundo que nos rodea, aquel que insistimos en ignorar para dedicarnos a buscar lo que no se nos ha perdido y está presente frente a nuestros ojos. Todo, absolutamente todo. Este libro es un llamado a la libertad, “fuera de la vanguardia o evidente panfleto”. Un libro para llevar en el bolsillo y abrirlo en cualquier página y dejar que el asombro y la risa (sobre todo esta última) nos lleven a un lugar donde “los relojes pierden el tiempo”.



Álvaro Castillo Granada

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Foto: Elena Favilli y Francesca Cavallo

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES

Elena Favilli y Francesca Cavallo

Planeta

212 páginas

$ 45.000



El libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes es, sobre todo, una buena idea. Las autoras, Elena Favilli y Francesca Cavallo, decidieron hacer un libro que tuviera historias de mujeres maravilla de carne y hueso, heroínas que han hecho todo para lograr lo que quieren e, incluso, para ayudar a otros a que puedan vivir. La estructura del libro es sencilla: una historia que cuenta por qué el personaje es un modelo a seguir, que puede ir desde María Callas hasta Coco Chanel, y un retrato ilustrado hecho por una de las sesenta ilustradoras de todo el mundo que colaboraron en la edición. Para que Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes se publicara se hizo una campaña de crowdfunding que resultó ser, hasta la fecha, la más exitosa en la historia de la financiación colectiva para un libro original: recaudaron más de un millón de dólares. No cambie los cuentos de hadas por este libro, porque demasiada realidad puede abrumar y la fantasía es necesaria para cualquier persona. Sin embargo, agréguele siempre una de estas historias. Así podrá decirle más fácil a una niña –a cualquier mujer– que puede lograr cualquier cosa.



Andrea Uribe Yepes

Los infieles. Foto: Efraim Medina Reyes

LOS INFIELES

Efraim Medina Reyes

Seix Barral

240 páginas

$ 42.000



Tal vez lo más odioso que se puede decir sobre un escritor es que llegó a su madurez literaria. Afirmar esto es reducir su obra anterior a un lugar menor e imperfecto. Es, finalmente, trazar una frontera que como cualquier límite es postizo. Y a pesar de estas precisiones, Los infieles. Vol. 1. Acto de pudor, de Efraim Medina Reyes, es el ejercicio notable de un escritor más enfocado en narrar una buena historia con personajes sólidos que en conmocionar con la irreverencia. En otras palabras: Medina Reyes ofrece una historia madura y compleja. Un hombre recibe un tiro en la cabeza que no lo mata. La bala queda incrustada en su cráneo, reduciendo su cuerpo a unos dedos que se mueven, a una voz que se arrastra y a unos ojos y a unos oídos que registran todo. Es como si viviera, pero es un hombre incompleto. El mundo no deja de ser mundo por su tragedia personal. Es él quien, sin perder ninguna parte, ha sido mutilado. “A mí me parte el alma estar confinado en este cuerpo que ya no quiere saber de mí”, dice el personaje. Los infieles es una novela sorprendemente conmovedora de un autor que sin dejar su irreverencia ha decidido apostar por la sensibilidad como motor narrativo. Una vuelta de tuerca a lo que se espera de Efraim Medina Reyes como narrador.



Sergio Alzate



