"No tengo biblioteca": Carlos Manuel Álvarez

¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje más reciente?



El buda de los suburbios, de Hanif Kureishi, y Nostalgia del absoluto, un volumen breve de conferencias que George Steiner dictó para la BBC.



Si pudiera invitar a dos personajes literarios a tomar una copa o un café, ¿a quiénes elegiría?

A Ana Karenina y a Bartleby. Él no iría y yo bebería mi café a solas con ella.



De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Las aventuras de Tom Sawyer.

¿Qué tema musical elegiría por encima de todos?

Forever Young, de Dylan, interpretado por Joan Báez.



¿Cuál película ha visto más veces?

El rey león.



¿Qué libro le habría gustado escribir?

Rimbaud el hijo, de Pierre Michon o, ya puestos, las Iluminaciones, propiamente.



¿Escribe a mano o va directo al computador?

Voy directo al computador.



¿Subraya los libros?



Doblo la página y luego, con el tiempo, voy a comprobar qué línea de esa página pudo haberme gustado, y a veces la línea que me gustó sigue ahí, pero a veces ha desaparecido la línea o ha desaparecido mi gusto y entonces vuelvo a desdoblar la página porque ya no queda nada por hacer.



¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

Cualquiera de Rafael Rojas o Iván de la Nuez, o seguramente ese libro de Hugh Thomas, La lucha por la libertad, que solo he consultado en bibliotecas ajenas.



¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Cambio todo el tiempo la tipografía y el puntaje del Word.



¿Está viendo alguna serie de televisión?

No, pero quiero ver la última de David Simon.



¿Está en las redes sociales?

Sí.



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En La Habana entre mis 22 y 25 años, pero esa ciudad ya no existe, y no hay ahora mismo ninguna razón para pensar que alguna vez existió.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

No tengo biblioteca. Tuve dos y se las están comiendo las polillas en Cuba.



¿Qué libro saldría a comprar hoy?

Ninguno. Saldría a comprarme un abrigo. Estoy constantemente pasando frío por ahí.





