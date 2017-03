Patricia Engel: 'No me gusta hacerle daño a un libro'

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje más reciente?

​

Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, y Homesick for Another World, de Ottessa Moshfegh.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

​

A dos escritores: Toni Morrison y J. M. Coetzee.



3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

​

La señora Frisby y las ratas de Nimh, de Robert C. O’Brien.



4. ¿Qué tema musical elegiría por encima de todos?

​

La vida es un carnaval, de Celia Cruz. Porque siempre me pone alegre.



5. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

​

Depende del proyecto, pero siempre tomo mis notas a mano.



6. ¿Cuál película ha visto más veces?

​

Le Grand Bleu, de Luc Besson.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?



La vie devant soi, Roman Garay



9. ¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?



The Fire Next Time, de James Baldwin, o Their Eyes Were Watching God, de Zora Neale Hurston.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar?



Tengo mis preferencias, pero trato de que no se conviertan en manías. Me gustan los cuadernos japoneses de marca Apica, escribir cerca de una ventana a la luz del día, y en silencio.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?



The Affair.



12. ¿Está en el mundo de las redes sociales?



Estoy en Facebook, Twitter e Instagram, pero no soy muy activa.



13. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



Me encanta viajar, pero también me siento feliz de regresar a mi hogar en Miami, donde vivo.