Mariana Enríquez: 'Prefiero escribir escuchando música'

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?

​

The Love Child, de Edith Olivier, y Homesick for Another Planet, de Ottessa Moshfegh.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

​

Rimbaud y Verlaine.



3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

​

Cumbres borrascosas, de Emily Brönte.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?

​

Qué dificil. Thunder Road, de Bruce Springsteen.



5. ¿Escribe a mano o va director al computador?

​

Primero a mano, luego lo paso al computador: es mi primera corrección.



6. ¿Subraya los libros?

​

Siempre.



7. ¿Cuál película ha visto más veces?

​

Velvet Goldmine, de Todd Haynes.





8. ¿Qué libro le habría gustado escribir?

​

La novela gráfica The Sandman, de Neil Gaiman.



9. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?

​

Respiración artificial, de Ricardo Piglia.



10. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

​

Tardíamente estoy en la última temporada de Penny Dreadful. Y esperando Juego de tronos.



11. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

​

En Nueva Orleans.



12. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

​

Por país (en ficción) y por tema (en no ficción).



13. ¿Qué libro compraría hoy?

​

La grande, de Juan José Saer. Es el único suyo que no tengo.



14. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

​

A la música, sin lugar a dudas. Es mi gran frustración.





