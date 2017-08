'Archivo' de Jorge Enrique Lage, la recomendación de Legna Rodríguez

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta de su viaje más reciente?



El imitador de voces, de Thomas Bernhard.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



A Bartleby y a la señora Berti Bartolotti. ¡Oh, Dios, tres B seguidas!



3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?



El niño que salió de una lata de conservas, de Christine Nöstlinger.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?



I Put Spell on You, de Annie Lennox, o algún reggae, si es muy tarde.



5. ¿Escribe a mano o va directo al computador?



Voy directo a lo que tenga cerca.



6. ¿Subraya los libros?



A veces.



7. ¿Cuál película ha visto más veces?



El rey león.



8. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?



¡Oh, Dios!, muchos. Lo bello y lo triste, Desayuno de campeones, Corrección...



9. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor a su país?



Archivo, de Jorge Enrique Lage.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...



Me gusta escribir en el teléfono, en el blog de notas. Me pongo plazos. Tengo un Balzac en el corazón.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?



No veo series.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



No conozco muchas ciudades. Me siento bien arrinconada.



13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



Soy una emigrante. Mi biblioteca no pasa de 120 libros. Narrativa a un lado y poesía al otro. Por orden de tamaño y de colores.



14. ¿Qué libro compraría hoy?



Los que me faltan de Thomas Bernhard.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



A dibujar con crayolas.



