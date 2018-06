¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?

​

Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk. Los Divinos, de Laura Restrepo. Ciudad abierta, de Teju Cole.



Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

​

Una copa con Siete Soles, de Memorial del convento. Un café con la Mujer Loca, de Juan José Millás.



De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

​

El Corsario Negro, de Salgari, todavía me trasnocha.



¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?



Blue moon.



¿Escribe a mano o va directo al computador?

​

Ambas formas. A veces la angustia no da tregua y escribo a mano en donde esté, pero casi siempre lo hago en el computador.



¿Subraya los libros?

​

Nunca. Solo les pongo banderitas para recordar páginas.



¿Cuál película ha visto más veces?

​

El Tigre y el Dragón.



¿Qué libro le hubiera gustado escribir?



Cien años de soledad.

​

¿Cuál novela colombiana recomendaría leer para entender mejor su país?

​

Los ejércitos, de Evelio Rosero.



¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...



Siempre estoy comprando libretas sin rayas, de papel suave y ecológico, que abran por completo, y plumas que dejen huella húmeda.



¿Está viendo alguna serie de televisión?

​

Versalles, Vikingos, Marco Polo, y todas las recreaciones históricas.



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

​

En Cambridge, Reino Unido, al lado de mis nietas.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

​

Literatura universal, literatura colombiana, poesía, ciencia, ciudad, historia.



¿Qué libro compraría hoy?



El que publique Pamuk.



Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



Sería investigador matemático.





LECTURAS