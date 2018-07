¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje más reciente?

La maja y el torero, de Théophile Gautier, y Todo Sherlock Holmes, de Conan Doyle.



Si pudiera invitar a dos personajes literarios a tomar una copa o un café, ¿a quiénes elegiría?

A Sherlock y a Watson.



De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.



¿Qué tema musical escogería por encima de todos?

El Concierto para piano n.° 1, de Brahms.



¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar particular...

Un cuaderno de formato grande, un estilógrafo de punta ancha, tinta color sepia o violeta, una vela encendida y café, mucho café.



¿Cuál película ha visto más veces?

Ulises, con Kirk Douglas.



¿Qué libro le habría gustado escribir?

Los hermanos Karamazov.

¿Escribe a mano o va directo al computador?

Por lo general amano, al inicio.



¿Subraya los libros?

No.



¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

Estudios sobre la vida de Bolívar, de Sañudo.



¿Está en redes sociales?

No.



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En Bogotá.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



Hay libros en todas partes, hasta en la cocina. Pero en mi habitación tengo frente a la

cama un mueble con las obras que más quiero. Duermo con ellas.



¿Qué libro compraría hoy?

Algo de Lovecraft, que quiero releer.



Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



A caminar.





