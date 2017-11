'Tengo unos 27.000 libros': Vicente Molina Foix

¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje más reciente?



Dos: La librería, de la escritora inglesa Penelope Fitzgerald, una novela maravillosa que he querido releer; y una pequeña obra que acaba de publicarse, una memoria infantil del escritor español Rafael Chirbes.



Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



A alguien que admiro muchísimo, que es Virginia Woolf, porque creo que su conversación sería la más estimulante para el tipo de cosas que me interesan en la vida. Luego, por el placer del gran narrador, del gran bromista, a Borges.



De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

​

De niño yo era muy pedante y no leía libros infantiles, sino de mayores. Las primeras obras que me marcaron eran de una colección de teatro que estaba en la biblioteca de mi abuelo paterno. Leía, por ejemplo, un sainete de los hermanos Álvarez Quintero y, a continuación, leía un drama de Ibsen.



¿Qué tema musical escogería por encima de todos?



Cualquier música vocal, clásica vocal. O bien la primera gran ópera que hubo en la historia, El Orfeo, de Monteverdi, o las cuatro últimas canciones que escribió Richard Strauss.



¿Escribe a mano o va directo al computador?



Escribía todo a mano hasta hace quince años, y di el salto –inesperado, para mí–al computador. Pero escribo todos los días de mi vida al menos una página a mano, que es la de mi diario.



¿Subraya los libros?

​

Sí, a lápiz, para que si algún día llegan a otras manos puedan ser borrados.



¿Cuál película ha visto más veces?

​

Una de Alfred Hitchcock: Marnie, la ladrona.



¿Qué libro le habría gustado escribir?

​

Alguna obra de teatro de Shakespeare o alguna de las novelas que me descubrieron la gran narrativa latinoamericana, como Cien años de soledad o El llano en llamas.



¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor a su país?

​

En estos momentos mi país, España, tiene difícil entendimiento. Curiosamente, los que vuelven a tener autoridad y vigencia son algunos de los libros que escribió Ortega y Gasset en los años veinte del pasado siglo.



¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

​

Tengo la manía de cerrar la puerta de la habitación donde estoy y oír música pop de moda como fondo; un programa español que se llama Los 40 principales.



¿Está viendo alguna serie de televisión?

​

Sí, cosa rara porque yo soy de cine. Voy casi todos los días. Hace un mes, esta pregunta no la habría respondido igual. Pero ahora estoy viendo Twin Peaks. Me faltan solo dos capítulos de la tercera temporada.



¿Está en las redes sociales?

​

No.



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

​

En Venecia.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

​

Por géneros. Y así encuentro los libros que busco, lo cual ya es mucho porque según mi hermano, que es ingeniero y ha hecho una medición muy elaborada, tengo unos 27.000 libros.





LECTURAS