'Me gusta quedarme sola en un lugar tranquilo': Haydée Milanés

¿Qué libro, o libros, llevó en la maleta en su viaje más reciente?



Elige tú, que canto yo, de Leonardo Acosta, músico e investigador cubano, y El café de la balada triste, de Carson McCullers, una escritora norteamericana que me encanta.



Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

​

Uno sería Mario Conde, el personaje principal de Las cuatro estaciones, de Leonardo Padura; el otro sería Totico “la ciencia”, de los cuentos de Lorenzo Lunar, otro tremendo escritor cubano actual.



De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

​

La historia interminable, de Michael Ende.



¿Cuál es su poema preferido? ¿Lo sabe de memoria?

​

Vierte corazón tu pena, de José Martí. Sí, lo sé de memoria, de hecho lo canto también. Mi padre lo musicalizó hace muchos años.



¿Qué canción escogería por encima de todas?

​

Hay muchísimas más canciones bellas que me vienen a la mente, pero elijo la canción Palabras, de Marta Valdés.



¿Cuál película ha visto más veces?

​

Vampiros en La Habana, animado cubano de los años 80, de Juan Padrón.



¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor a su país?

​

La novela de mi vida y El hombre que amaba los perros, de Leonardo Padura, y Corazón mestizo, de Pedro Juan Gutiérrez.



¿Con cuál artista le gustaría compartir el escenario?

​

Bueno, ya he tenido la suerte de cumplir varios sueños, como cantar con Omara Portuondo y con mi padre, Pablo Milanés. Habría muchos otros artistas con los que me encantaría compartir, como los grandes pianistas Herbie Hancock y Gonzalo Rubalcaba.



¿Tiene alguna rutina especial antes de salir al escenario?



Me gusta quedarme sola en un lugar tranquilo, donde pueda respirar y conectarme con esa parte divina de uno, ¡donde te vuelves especialmente mágico!



¿Qué instrumento le gustaría tocar a la perfección?

​

El piano.



¿Está viendo alguna serie de televisión?

​

Me han gustado mucho las series Fargo, El puente –serie nórdica–, Better Call Saul, Grey’s Anatomy, Esposas desesperadas. En estos momentos estoy viendo The Deuce. Hay que reconocer que las series están ganando mucha calidad, incluso más que las películas.



¿Está en el mundo de las redes sociales?

​

Sí, creo que en el mundo de hoy, si no estás ahí, es como si no existieras. Y hay que dedicarle mucho tiempo.

¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

​

En mi ciudad, La Habana. Pero también me encanta Nueva York, Ciudad de México, Madrid, Río de Janeiro.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

​

Tu pregunta me recuerda que necesito organizar mi biblioteca. Quisiera hacerlo por autores y por temas.



¿Qué disco compraría hoy?

​

Dance of Time (2017), de Eliane Elias, pianista brasileña.



¿Qué canción le habría gustado escribir?

​

El primer amor, de Pablo Milanés.





