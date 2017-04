Alejandra Costamagna: "Si hay un gato al lado todo mejora"

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje más reciente?

​

Violeta Parra en sus palabras. (Entrevistas 1954-1967), una recopilación de Marisol García publicada por Catalonia-UDP.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

​

Me gustaría seguir los pasos de Huacho y Pochocha, los personajes del cuento de Enrique Lihn, en algún bar donde se acepte a la gente sin profesión. Espiarlos desde la barra y ver cómo siguen la historia que les tocó protagonizar.



3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

​

Aunque ahora el personaje me parezca un poco insoportable, recuerdo con muchísimo aprecio mi lectura compulsiva y a toda hora de la historieta de Mafalda.



4. ¿Qué canción elegiría por encima de todas?

​

Maldigo del alto cielo, de Violeta Parra.



5. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

​

Uno y otro, todo el tiempo. La ficción casi siempre en computador, eso sí.



6. ¿Subraya los libros?

​

Siempre. Pero con lápiz de grafito.



7. ¿Cuál película ha visto más veces?

​

Palomita blanca, de Raúl Ruiz.



8. ¿Qué libro le habría gustado escribir?

​

El libro vacío, de Josefina Vicens.



9. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?

​

Más que una novela, para entender mejor mi país recomendaría las crónicas de Pedro Lemebel.



10. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

​

No.



11. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

​

En mi pieza, no importa tanto en qué ciudad sea. Aunque en Bogotá me siento infinitamente cómoda.



12. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

​

Algunos sectores de mi biblioteca están por editorial, otros por geografía, otros por género. También hay divisiones por temas o por el uso circunstancial que les esté dando. Casi todos, eso sí, están ordenados por abecedario.



13. ¿Qué libro compraría hoy?

Hoy mismo compraría Memoria por correspondencia, de Emma Reyes.



14. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

A dormir.





La escritora chilena estará en la Feria del Libro. Una de sus charlas será el 30 de abril,

a las 6 p.m. Salón María Mercedes Carranza.







LECTURAS