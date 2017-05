'Cien años de soledad sigue siendo nuestra biblia': Jorge Franco

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje más reciente?

Llevé Los versos satánicos, de Salman Rushdie, una lectura que tenía pendiente desde hace décadas.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



Una copa con Madame Bovary y Lady Macbeth.



3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Recuerdo toda la saga de Los cinco, de Enid Blyton.



4. ¿Qué tema musical elegiría por encima de todos?

Hotel California, de The Eagles.



5. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

En computador. Una vez termino, imprimo y vuelvo a transcribir toda la novela en el mismo computador.



6. ¿Subraya los libros?



Los de papel, no. Los electrónicos, sí.



7. ¿Cuál película ha visto más veces?



Magnolia, de P.T. Anderson.



8. ¿Qué libro le habría gustado escribir?



La metamorfosis, de Kafka.



9. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar…

Lo único que necesito es silencio.



10. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Estoy viendo la segunda temporada de Sense8.



11. ¿Está en el mundo de las redes sociales?

Tengo cuentas en Facebook y en Instagram. También estoy en Twitter, pero ahí solo entro con tapabocas, guantes y botas pantaneras.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Madrid.



13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Mi biblioteca es un caos. El desorden total. Puedo tardar un día buscando un libro.



14. ¿Qué libro compraría hoy?

Pues siento curiosidad por dos autores colombianos que no he leído: Daniel Ferreira con Rebelión de los oficios inútiles, y Patricia Engel con Vida.





