¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje más reciente?

Un mundo propio, una recopilación de sueños que Graham Greene anotó a lo largo de su vida.



Si pudiera invitar a dos personajes literarios a tomar una copa o un café, ¿a quiénes elegiría?

Qué pregunta tan extraña. Creo que con ninguno. Qué incómodo sería tener que sacarle plática a una persona de quien conocemos sus pensamientos más íntimos.



De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Los viajes de Gulliver.

¿Qué tema musical escogería por encima de todos?

En este momento de mi vida, True Love Will Find You in The End, de Daniel Johnston.



¿Cuál película ha visto más veces?

Terciopelo azul, de David Lynch.



¿Qué libro le habría gustado escribir?

No me atrevería a mencionar ninguno de los libros que amo; seguro yo los hubiera arruinado.



¿Escribe a mano o va directo al computador?

Ambos.



¿Subraya los libros?

Solo los de teoría, y cuando encuentro una frase realmente matadora.



¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia.



¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Van cambiando con cada libro. Cada texto exige rituales distintos.



¿Está viendo alguna serie de televisión?

La tercera temporada de Fargo, que me ha decepcionado.



¿Está en las redes sociales?

Sólo en Twitter: @fffmelchor



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Aquí tendría que jactarme de los lugares que conozco, pero la verdad es que me sentiría a gusto en cualquier parte menos en la Ciudad de México.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Literatura, no ficción y teoría, las tres secciones por orden alfabético de autor.



¿Qué libro saldría a comprar hoy?

De hecho ahora mismo debo salir a comprar la edición de El malestar en la cultura y otros ensayos, en donde sale Duelo y melancolía, de Sigmund Freud.





