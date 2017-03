Un libro sobre el primer contacto entre humanos y alienígenas

Esta es una historia sobre el primer contacto de la raza humana con alienígenas. Si no se lo dijera, le sería difícil adivinarlo: Ye Wenjie, una joven astrofísica, pasa las primeras páginas viendo a su padre ser ejecutado durante la revolución cultural en China por enseñar la teoría de la relatividad –“¡Para desarrollar una ciencia revolucionaria, debemos derrocar el estandarte del capitalismo representado por la teoría de la relatividad!”, dice uno de sus verdugos–, mientras que Wang Miao, el otro protagonista, es un ingeniero que trata de descubrir la razón tras el suicidio de varios científicos prominentes. Pero, créanme, este es un libro sobre el primer contacto de la raza humana con alienígenas, uno que involucra conspiraciones y sociedades secretas, armas gubernamentales y simulaciones virtuales. La película 'Arrival' y su popularidad en cines son prueba de que la gente no necesariamente recurre a la ciencia ficción por los efectos especiales y las palabras extrañas; sino por el poder de sus ideas. Aunque la idea central del libro del escritor chino Cixin Liu (el primero de una trilogía, aunque se puede leer de forma independiente) no es del todo original, su forma de desarrollarla está llena de sorpresas. Su estilo recuerda al de autores clásicos del género como Asimov y Clarke, pero su ambición crea un relato que sucede a lo largo de décadas y tan detallado en todos los aspectos que causan la misma fascinación sus explicaciones científicas, sus descripciones de la cultura alienígena y sus relatos de la historia China.





LECTURAS