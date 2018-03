Carta a la madre de un asesino

Temblando. Así empieza usted, señora, a leer este artículo. Y quizá piense, cuando lo haya terminado, que habría expresado mejor esta compasión con que la abrumo callando, absteniéndome de exhibir su desdicha en las columnas de un periódico. Le pido perdón.



Nuestras miradas se cruzaron a veces durante aquellos dos días terribles en el juzgado de Châteauroux. Al menos yo la miré a usted mucho: a escondidas, sin atreverme, durante los descansos de la audiencia, a acercarme para decirle lo que ahora trato de escribir. Yo estaba en el banco de la prensa, como cronista judicial aficionado, turista en cierto modo, atraído por el renombre del abogado y la rareza del crimen: un campesino de cuarenta y cinco años asesinado en su cama, primero a golpes de botella, después a puñaladas, luego con una carabina y por último calcinado y descubierto medio carbonizado en su granja devastada... En su muerte imaginamos sombrías causas rurales: rivalidad entre clanes, un nido de víboras familiar, una historia de átridas oriundos de Berry. Y sin embargo no: el asesino, el hijo parisino de una familia que estaba de vacaciones en el pueblo vecino, no tenía parentesco, intereses comunes ni litigios con su víctima. No había agravio, no había móvil. Concluimos que fue un crimen gratuito; por lo tanto, el criminal es poco menos que un monstruo. Y si usted, señora, frecuenta con su marido desde hace varias semanas este juzgado penal, del mismo modo en que asistía, cuando era estudiante, a los exámenes de sus compañeros para saber a qué atenerse, si llegado el momento se hallan ustedes, apretujados uno contra otro, en la primera fila del público, es porque ese criminal que, como dice el gendarme, “se enfrenta a la perpetua” es su hijo.

Creo que realmente aprendemos algo cada vez que sometemos a prueba la verdad de un tópico. Yo la miraba a usted mientras usted miraba a aquel chico de veinticinco años que parecía más joven, en realidad un chiquillo, con ese aire obstinado del mal alumno al que los profesores han desistido hace ya tiempo de interrogar, y con la chaqueta ornada con un escudo que usted le había comprado para que tuviera mejor aspecto. Yo la miraba mirarle, a él que no la miraba, que no miraba a nadie, y entendía mejor lo que significaban esas palabras de melodrama: el “banco de la infamia”, la “exclusión de la humanidad”. Recordaba también otras palabras, que a menudo había escuchado distraídamente, fijándome solo en la música con que las revistieron Pergolesi o Scarlatti: las del Stabat Mater. Se aplicaban a usted.



Durante dos días, al cabo de dos años de pesadilla e insomnio, ha tenido que escuchar el relato, repetido incansablemente, de la noche en que su hijo, sin motivo, consciente o inconsciente de lo que hacía, nadie lo sabrá nunca, probablemente ni siquiera él, mató salvajemente a un desventurado campesino al que apenas conocía y que no le había hecho ningún daño. Usted ha tenido que leer cien veces en el sumario, o ha evitado leer, lo cual viene a ser lo mismo, las atroces descripciones del cadáver; ha tenido que oír a la secretaria judicial recapitularlas al principio de la audiencia, a los médicos forenses detallarlas más tarde y al fiscal, que al fin y al cabo solo estaba haciendo su trabajo, pedir que se repitiesen los fragmentos más horribles para que los miembros del jurado se empapen bien de aquel horror y sean lo más severos posible con su hijo.

Un crimen puede carecer de móvil pero forzosamente tiene un pasado, el de su autor, cuya vida entera se convierte entonces en la explicación, el preludio, la causa de su acto. Y cuanto más joven es el autor, por supuesto, más pondremos a sus padres en el banquillo de los acusados. Ustedes no pedían otra cosa, que se les considerase responsable para que su hijo lo fuera un poco menos, cargar con todo el peso que se les permitiera asumir. Estaban dispuestos a pagar el precio de esa paradoja cruel que favorece el juego de los tribunales, y en virtud de la cual le corresponde al fiscal explicar para mayor detrimento de su hijo que ha tenido unos padres ejemplares, y al abogado al que pagan para defenderle atribuirles a ustedes sus neurosis y su crimen. El talento y el corazón le permitieron al letrado Pelletier evitar esa trampa retórica, hacer de su cliente un ser humano y patético sin convertir a sus padres en los monstruos, los imbéciles o los indiferentes que a todas luces no eran. Pero bastaba con verla a usted, señora, oírla cuando testificó, para entender que nadie, nunca, la afligiría tanto como lo hacía usted misma, las veinticuatro horas del día, con razón o sin ella, desde hacía más de dos años.

Por supuesto, si se quiere a toda costa explicar lo inexplicable, usted cometió un error confiando a su hijo a una nodriza, y después a su madrina, durante los cinco primeros años de su vida; los psicólogos repiten que es entonces cuando todo se decide, pero usted no lo sabía y para usted también se decidía todo: su futuro, el de su pareja, el de su hijo, pensaba usted. Por supuesto, no debería haber querido, al ver que él era reacio a estudiar, que se abriera camino por su cuenta, sin escatimar esfuerzos, como usted y su marido habían hecho. Por supuesto, podría haber prevenido, o intentado prevenir, el proceso que le conduciría, de ser un niño sensible y mentiroso, a ser un adolescente atormentado por angustias y fobias, y después un joven inmaduro, viviendo a expensas de sus padres y de la indulgente madrina de La Sologne, y que se dedicaba a escribir novelas de ciencia ficción impublicables, a ver películas porno y, para contener el pánico que cada noche amenazaba con asaltarle, a ingerir a puñados pastillas del ansiolítico Témesta, acompañado de Laroxyl para tragarlas mejor.



Ustedes no eran ciegos, estaban preocupados. Pero pensaban que era una mala racha, que con el tiempo, el amor que prodigaban a su hijo y el trabajo que acabaría encontrando remitiría la crisis de adolescencia prolongada: todo volvería a la normalidad. Y en la mayoría de los casos, en efecto, todo se normaliza, los adolescentes problemáticos no se convierten en criminales. Su hijo, sí: nadie sabrá nunca por qué. Por qué un día enloqueció. Por qué él. Por qué ustedes.



Porque verdaderamente se trataba de ustedes; yo no soy el único que durante el juicio solo les vio a ustedes y la espantosa injusticia atroz que les acontecía; hasta el punto de olvidar a la víctima y a su familia. Infatigable, el abogado Pelletier consagró dos horas a inculcar en la conciencia de los jurados que debían al azar, únicamente a la casualidad, el no hallarse en la situación de ustedes. Que una nimiedad bastaba para que la inquietud que causan todos los hijos desembocase en horror; y si hay algo peor que el asesinato de un hijo es sin duda tener un hijo asesino. Es terrible decirlo, pero el hecho de que ustedes sean gente decente, gente a la que por lo general no debería sucederle estas cosas, fue una ayuda enorme para el abogado. Todos los criminales tienen parientes preocupados por su suerte, pero nos identificamos con algunos más fácilmente que con otros.

Su hijo estaba acusado de asesinato; lo cual implica premeditación. Le exculparon de este cargo y solo le declararon homicida. El fiscal reclamaba veinte años de cárcel, el tribunal se conformó con quince. Para ustedes fue un veredicto inesperado, un alivio que al principio me pareció irrisorio y me recordó esta historia que me gusta: un astrofísico explica que dentro de mil millones de años ya no habrá vida en la Tierra; un individuo, muy agitado, le interrumpe, se lo hace repetir, y después vuelve a sentarse, aliviado, y dice: “Me ha asustado usted. ¡Creía que había dicho dentro de un millón de años!”. Pero comprendí que para ser soportable la desgracia necesita grados, que ese lapso de tiempo arañado a una eternidad, ese título de solamente homicida, eran las dos primeras alegrías que ustedes experimentaban en dos años, los primeros pasos del largo camino que, desde el banco de la infamia, devolverá a su hijo a la sociedad civilizada. Perdóneme mi solemnidad y mi indiscreción, señora, pero el objeto de este artículo era desearles, de todo corazón, suerte, valor y esperanza en el sendero que van a emprender ahora en compañía de su hijo.



L’Evénement du jeudi, marzo de 1990





