Lecciones de realismo mágico 

Recuerdo la primera vez que visité Colombia. Fue en 1995. Llegué invitado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano a dictar un taller en Cartagena. La fundación había sido creada hacía poco por Gabriel García Márquez como una escuela de periodismo no académica, sino basada en talleres intensivos. Los participantes del taller que llegué a dictar eran reporteros gráficos de distintos países del continente y cinco colegas colombianos. Todos estuvimos muy nerviosos el primer día, y nadie más que yo: Gabo nos iba a acompañar.

Yo había leído a García Márquez en la secundaria, en Estados Unidos, fascinado por obras suyas como Los funerales de la Mamá Grande y La Hojarasca. A los 20 años, con diccionario en mano, leí Cien años de soledad. Duré tres meses en acabarlo por la complejidad de su vocabulario, pero la experiencia me marcó. Sin duda, la obra de García Márquez despertó en mí un gran interés por América Latina, territorio al que he dedicado la mayor parte de mi carrera como fotógrafo.

Aquella vez llegamos a una sala del periódico El Universal de Cartagena para empezar el taller. Y apareció Gabo, vestido completamente de blanco. Nos dio la bienvenida con palabras sencillas y acogedoras. Poco después de comenzar la primera sesión, el director del periódico abrió la puerta y nos dijo: “Qué pena, sé que es la hora de ofrecerles un refrigerio, pero resulta que en este momento un grupo de hombres fuertemente armados está asaltando el periódico para llevarse el dinero de la caja fuerte. No se preocupen, dentro de poco les tendremos el café”. Lo curioso, para mí, fue que él no parecía alarmado: solo apenado por no atendernos a la hora indicada. Pronto recibiría otras lecciones de lo que los críticos literarios han llamado realismo mágico.



Esa misma semana, por ejemplo, Gabo estaba dirigiendo su taller de periodismo literario y una mañana vio en un periódico local una nota titulada: “¡Párroco secuestra a la Virgen!”. Maravillado, enseguida mandó a toda la clase a investigar el caso. Ocurrió que un cura, frustrado por no recibir su pago de parte de la diócesis, cogió una estatua de la Virgen y amenazó con no liberarla hasta que le pagaran su sueldo. Con esto entendí que el periodismo convencional no basta para relatar realidades que, de alguna forma, son inseparables de la imaginación humana.



La Fundación, a lo largo de estos años, se ha enfocado en enseñar y promover un periodismo con voz de autor. Su éxito en ese sentido se ve reflejado en el boom de la crónica escrita que se lee hoy en América Latina. Es satisfactorio haber ayudado a consolidar una generación de reporteros gráficos y fotógrafos documentalistas latinoamericanos que está realizando grandes trabajos, combinando la investigación seria con un marcado estilo propio.



Aunque hay cosas por mejorar: el gremio de la reportería gráfica sigue siendo conformado casi solo por hombres. El machismo bloquea la entrada a mujeres talentosas y valientes y le niega al público la posibilidad de ver los temas con otros ojos. Además, muchos fotógrafos latinoamericanos no encuentran trabajo en sus países y terminan en medios internacionales donde valoran su talento. Hoy, cuando los ojos del público son cada vez más sofisticados, periódicos, revistas y portales digitales en América Latina deben tener en cuenta las posibilidades del periodismo visual. Hay mucho por hacer todavía.





