Razones para leer a Noriega

El año 2013 fue crucial para el género del cuento: Alice Munro obtuvo el Premio Nobel de Literatura por su maestría en el relato corto y el colombiano, también Nobel, Gabriel García Márquez, le concedió al Ministerio de Cultura de Colombia, a través de la Biblioteca Nacional, el permiso de asociar su nombre con el premio más importante para este género en lengua española. Así nació el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que tiene un estipendio nada desdeñable (100.000 dólares) y una proyección que crece cada año exponencialmente.



La calidad de los libros participantes, y la circulación de las obras en las tres ediciones que lleva el Premio, contradice de la manera más contundente el mito de que el cuento es un género menor, que no se lee, y por tanto los editores, por absurdas razones comerciales, han tomado la decisión de publicar mayoritariamente novelas. Tal es el caso del actual ganador, el colombiano Luis Noriega, quien se siente fundamentalmente un cuentista pero que, dice socarronamente, le costó tres novelas ganarse el derecho a publicar un libro de cuentos.



Noriega reúne en Razones para desconfiar de sus vecinos nueve cuentos escritos durante los últimos veinte años. Por supuesto, a lo largo de veinte años el oficio literario va tomando trazos diversos y la afinación se va haciendo gradualmente más evidente. Una de las grandes virtudes de este autor es, sin duda, su extraordinario sentido del humor. Hace mucho tiempo no me reía (no sonrisa, sino carcajada) con un libro: esto me pasó con el cuento “Las doce leyes del éxito” y cada vez que habla el personaje Güisquicito del cuento “Derecho materno”. Noriega, que es un hombre tímido, muy reservado y poco acostumbrado a hablar en público, no pareciera ser la misma voz que se burla sin contemplaciones de los políticos, de los arribistas, de sus colegas escritores y, supongo, hasta de sí mismo. Pero “escribiendo eso cambia. Y sobre todo escribiendo ficción. Uno puede crear otras voces, más seguras o inseguras, con otras virtudes y otros defectos. Ser otro, en suma. En ocasiones otro más descarado o desvergonzado, en ocasiones otro más escéptico y cínico”, afirma Noriega.

Uno puede crear otras voces, más seguras o inseguras, con otras virtudes y otros defectos. Ser otro, en suma FACEBOOK

TWITTER

Es un valioso reconocimiento para la literatura colombiana que –con la calidad de los finalistas: Eduardo Halfon, Samanta Schweblin, Tomás Downey y Gonzalo Calcedo– el galardón haya quedado en manos del colombiano. Noriega viene a sumarse a los escritores Guillermo Martínez, un consagrado escritor argentino que obtuvo este mismo Premio en el 2014, y la escritora boliviana Magela Baudoin, quien hasta el momento de ganar este mismo premio en el 2015 era escasamente conocida en su país y ahora ya está siendo leída por toda Hispanoamérica y traducida a varios idiomas.



Sobre la calidad de Razones para desconfiar de sus vecinos sólo basta citar el Acta del Jurado: “Este libro presenta una realidad versátil y sorprendente contada con humor agudo y original. Es un mundo cotidiano y familiar, narrado con inteligencia literaria que se mueve hábilmente entre la alta cultura y la cultura popular, sin perder frescura. En los cuentos de Noriega conviven el cine de Hollywood, el género policíaco, los cómics, la Biblia, el erotismo y la violencia. A través de personajes que son víctimas del azar, Noriega construye sus cuentos con recursos formales, a veces tradicionales, a veces inusitados, para armar una suerte de caleidoscopio verbal en donde se entrecruzan la ironía, la parodia y la crítica a la cultura de nuestro tiempo”. Queda poco por añadir.





LECTURAS