Leonardo vuelve a nacer

10 de junio 2018 , 09:00 a.m.

Anticipándose a las celebraciones que vendrán el próximo año con motivo de la muerte de Leonardo da Vinci, hace quinientos años, el biógrafo estadounidense Walter Isaacson ha puesto desde ya al artista florentino en la vitrina de los homenajes con la publicación de Leonardo da Vinci, una extensa biografía en la que retrata no solo al artista más famoso de la historia del arte, sino al hombre que iluminó con su genio el espíritu del Renacimiento.



La tarea no fue sencilla, incluso para uno de los biógrafos más destacados de Estados Unidos en la actualidad. Reducir la vida de Leonardo a un libro requería más que una investigación de documentos escritos sobre el creador de la Mona Lisa; exigía una reinterpretación de lo que vemos en sus obras y leemos en sus cuadernos (se estima que comenzó a escribirlos cuando tenía 37 años y que no dejó de hacerlo hasta su lecho de muerte).



“Para enfrentarme a todos estos problemas”, escribe Isaacson, “decidí escribir un libro que utilizara como base los cuadernos. Empecé peregrinando en busca de los originales por Milán, Florencia, París, Seattle, Madrid, Londres y el castillo de Windsor; seguí el consejo de Leonardo de comenzar cualquier investigación dirigiéndose a la fuente.



Las notas, los mapas, las preguntas filosóficas, los cálculos matemáticos, las inverosímiles máquinas de guerra, las observaciones científicas, las lecciones de anatomía, las divagaciones retóricas, y, en general, todos los garabatos que pueblan los cuadernos de notas de Leonardo adquieren aquí, bajo la mirada de Isaacson, un sentido diferente. “Creo que su mente se refleja mejor en las más de siete mil doscientas páginas de notas y garabatos suyos que, de forma milagrosa, se han conservado hasta hoy”.

Isaacson centra su atención en el que podría ser el primer dibujo conservado de Leonardo. Y escribe: “En el reverso de dicha página del cuaderno se encuentra lo que puede constituir el primer dibujo artístico conservado de Leonardo, el brillante inicio de una carrera que combina la observación científica con la observación artística. En escritura especular, lleva la fecha del ‘día de la Virgen de las Nieves, el 5 de agosto de 1473’. El dibujo, un paisaje impresionista, está esbozado con trazo ágil de pluma y tinta sobre papel, que evoca las colinas rocosas y el verdor del valle de Arno cerca de Vinci”.Para Isaacson resulta claro que, a diferencia de otros pintores que dibujaban paisajes como telones de fondo, Leonardo hizo aquí algo distinto: representar la naturaleza por sí misma. Si bien los cuadernos dejan ver las inquietudes intelectuales y artísticas de Leonardo, lo cierto es que no es fácil extraer de ellos algún dato íntimo de la vida del creador de La Virgen de las Rocas. Para compensarlo, Isaacson sobreeanaliza las pinturas. Como aquel primer dibujo de los alrededores de Vinci cuando Isaacson anota:



“Aún más prodigiosa resulta la habilidad del joven artista para transmitir el movimiento”. O en su descripción de La Última cena, cuando escribe: “(...) Transmite la idea de Leonardo de que no existen los momentos aislados, autosuficientes, congelados y delimitados, porque en la naturaleza no se dan límites definidos con toda claridad”.



Y describe así otra de las obras cumbres del arte universal, la Mona Lisa: “Mientras Leonardo trabajaba en ella, durante la mayor parte de los últimos dieciséis años que le quedaban, pasó a ser algo más que un retrato. Se transformó en algo universal, en una destilación de sabiduría acumulada sobre las manifestaciones externas de nuestras vidas internas, y sobre los vínculos entre nosotros y el mundo. Lisa es la meditación más profunda de Leonardo sobre lo que significa el ser humano”. En suma, es una biografía ambiciosa y personalísima del gran maestro del Renacimiento.





