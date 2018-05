Venezuela y acuerdo de paz, claves en segunda vuelta

Con las cartas echadas y centrados en consolidar alianzas, Iván Duque y Gustavo Petro tienen por delante 21 días para hacer que su plan de gobierno convenza a más colombianos.

Expertos consultados por EL TIEMPO consideran que en estas tres semanas pesarán los temas en los que hay más posiciones disímiles que coincidentes. Así, el acuerdo de paz, la economía, la estrategia contra los cultivos ilícitos y el manejo de la crisis de Venezuela serán temas calientes para el segundo round electoral. Óscar Castelblanco, profesor de la Universidad Libre, afirma que el futuro del proceso de paz, frente al que los candidatos tienen “posiciones diametralmente diferentes”, marcará agenda.



Insistentemente Duque ha hablado de “paz con justicia”, haciendo énfasis en una eventual revisión de los beneficios judiciales que se acordaron para los guerrilleros desmovilizados, especialmente para los máximos jefes.



El candidato del CD asegura que promoverá una reforma para que los delitos atroces impliquen reclusión permanente y no penas alternativas, y para que los desmovilizados no hagan política antes de pagar sus condenas de la justicia transicional.



Aunque al principio tuvo una postura más crítica, en los últimos meses suavizó sus comentarios y aseguró que “no hará trizas el acuerdo de paz”, pero sí “modificaciones importantes a los temas que afectan el Estado de derecho”. Uno de esos temas será la situación de los tenedores de buena fe frente a los programas de restitución y formalización de tierras.



Gustavo Petro, por su lado, ha sido tajante en asegurar que respetará el acuerdo de paz. Según el candidato, los beneficios jurídicos a quienes se someten a la JEP garantizan que su aporte dará claridad frente a los hechos del conflicto armado. “La JEP es para la reconciliación y no para la venganza”, ha dicho. Los programas de administración de la tierra y su entrega a los campesinos son en gran medida los pilares de su programa.

Los candidatos, señalan los analistas, también insistirán en marcar sus diferencias frente a su modelo económico. Una de las banderas del programa de Petro es el fortalecimiento del agro, el cambio del modelo extractivista y la redistribución de la riqueza. En ese sentido ha dicho que concentrará grandes recursos en la reindustrialización y que renegociará los tratados de libre comercio. Dice también que no permitirá el fracking ni la gran minería de oro a cielo abierto.

Duque ha asegurado en su plan de gobierno que impulsará el desarrollo minero “con los más altos estándares de responsabilidad ambiental, planeando de manera efectiva y sostenible los cierres mineros, la protección de acuíferos y ecosistemas”.



También dice que “adelantará un programa de sostenibilidad ambiental en la pequeña y mediana minería” y que combatirá con fuerza la minería ilegal. Con respecto al fracking ha dicho que esa posibilidad debe ser evaluada después de que se estudie totalmente la posibilidad de maximizar la explotación tradicional de yacimientos.



La situación de Venezuela y su impacto sobre Colombia será otro punto de debate entre las dos propuestas. Petro, ideológicamente cercano al modelo chavista, ha empezado a marcar distancias frente a Nicolás Maduro, a quien incluso ha llamado dictador. Desde antes de la campaña, Duque ha mantenido una posición de choque frente al régimen de Maduro y ha planteado un enfoque basado en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.



Frente al problema de la coca, Duque ha anunciado que si gana la Presidencia volverán las fumigaciones. Petro se opone de plano a esa estrategia.



