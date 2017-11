El Congreso responderá de manera responsable a debate de la JEP

“El Gobierno tiene la seguridad de que el Congreso responderá, como tiene que responder: un Congreso responsable, para que el debate alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz se lleve adelante", aseguró el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo.



El general en retiro confió en que la ausencia y la falta de quorum – durante el debate, que ha sido bastante dilatado – “no sea la que selle el comportamiento parlamentario”.

Sobre la búsqueda de otra forma para acelerar la aprobación de la JEP o un plan B aseguró: “Me atengo a la declaración que dio el ministro del Interior (Guillermo Rivera), que se están estudiando todas las posibilidades constitucionales que se puedan aplicar sobre la base de que se mantiene la confianza, de que el Congreso avanzará en el trámite de la Ley”.

Viaje a Estados Unidos:

“El propósito de la visita es seguir avanzando en la consolidación de lo que ha sido una alianza histórica entre Colombia y Estados Unidos para identificar dónde vemos desafíos, dónde vemos retos, pero también para contarles como avanzamos en la superación de esos desafíos", dijo el general en retiro.



Naranjo estará en Washington entre el 13 y 17 de noviembre, allí sostendrá reuniones con funcionarios del Gobierno norteamericano al más alto nivel, con representantes de las agencias DEA, ICE; congresistas, centros de pensamiento, Organizaciones No Gubernamentales, empresarios y la prensa.



"Colombia va en esta oportunidad para compartir con el Gobierno norteamericano y también con el Congreso y la opinión pública, nuestro tratamiento al tema de las drogas que es integral. Que no es un tema simple de cultivos ilícitos. Aquí se avanza en la interdicción, en las operaciones de lavado de activos y la extradición, además de combatir el tema de precursores químicos", enfatizó Naranjo.



El funcionario señaló que esta es una visión integral, que da certeza de que Colombia no ha bajado la guardia y que Colombia es líder en la lucha contra las drogas.



