Conozca si tiene derecho a la prima de servicios/Consultorio Jurídico

Prima de servicios

El docente y abogado Sebastián Gómez, especialista en derecho laboral y seguridad social, experto de la Universidad Libre responde estas y otras dudas sobre la prima de servicios.



1. ¿Quién tiene derecho a la prima de servicios?



2. ¿Cómo se calcula el valor de la prima de servicios?



3. ¿Cuándo es el plazo máximo del pago de la prima de servicios?



4. ¿Si no me pagan la prima de servicios qué debo hacer?



5. Si mi contrato es por prestación de servicios ¿tengo derecho a la prima de servicios?



6. ¿Los practicantes Sena y universitarios tienen derecho a la prima?



7. ¿Cómo se le calcula y paga la prima de servicios a una empleada doméstica?



8. Para quienes devengan salario integral ¿cómo el pago de la prima de servicios?



9. ¿Me pueden embargar la prima de servicios?



10. En un contrato de obra o labor ¿cómo se calcula y paga la prima de servicios?



11. ¿El empleador me puede retener la prima de servicios por algún motivo?

Responsabilidad civil

Pregunta: Vendí una camioneta escolar hace dos años. El comprador no cumplió con los términos de la promesa de compraventa y me quedo debiendo 2 millones. Sin embargo, le manifesté que me interesaba era hacer el traspaso y no lo hemos hecho porque dejó vencer las pólizas y tarjeta de operación. ¿Qué puedo hacer?



Respuesta: El propietario legal de un vehículo siempre será la persona que figura inscrita como tal en el registro automotor del organismo de tránsito en donde esté matriculado. Y ser propietario significa responsabilidad frente a todos los gravámenes, aportes, sanciones y pendientes en que se vea involucrado el vehículo.



Para efectuar es traspaso es necesario:



1. Presentar el pago de los impuestos del vehículo; así mismo, no debe tener deudas por multas y/o comparendos de tránsito (las cuales, serán consultadas con el número de placa del vehículo).



2. Acuda a las oficinas de tránsito y transporte más cercana de su municipio:



2.1. Si cuenta con el contrato de compraventa y tiene contacto con el comprador, deberá aportar los siguientes documentos:



2.1.1. Formulario de solicitud de trámite, diligenciado.

2.1.2. Contrato de compraventa.

2.1.3. Tarjeta de propiedad del vehículo.

2.1.4. Revisión técnico mecánica.

2.1.5. Inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT- (vendedor y comprador).



2.2. Si no cuenta con el contrato de compraventa y desconoce el paradero del comprador, deberá adelantar el traspaso a persona indeterminada aportando los siguientes documentos:



• Formulario de solicitud de trámite, marcando la casilla persona indeterminada.

• Tarjeta de propiedad del vehículo o en caso de no contar con ella, documento en donde el propietario declare no tenerla.

• Presentar escrito explicando la venta del vehículo y las razones porque no se hizo el traspaso.

Para hacer uso de esta modalidad de traspaso usted debe esperar tres años a partir de la venta del carro, es decir cuando usted dejo de tenerlo.



3. Una vez radicados los documentos y soportes, el organismo de tránsito tendrá de 3 a 5 días hábiles para formalizar el traspaso y expedir la nueva tarjeta de propiedad del vehículo.

Derecho inmobiliario

Pregunta: Tengo una propiedad que está englobada con la misma matrícula inmobiliaria de 6 lotes. No nos hemos podido poner de acuerdo para realizar el desenglobe. ¿Si el poseedor de uno de los lotes inicia el proceso de desenglobe esta misma suerte correrán los demás? ¿Qué proceso se debe seguir? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: En Villeta todos los predios y casas están en predios de 3000 metros. Lo que indicaría que la tasa del impuesto predial sería igual para todos los propietarios. Sin embargo, allí hay predios a los que les cobran diferentes tarifas. Uno del 9 por mil. Otro del 12 por mil y el último del 16 por mil. ¿Qué hago para reclamar un ajuste de mi impuesto al 9 o al 12 por mil? ¿Procede derecho de petición o tutela para reclamar este ajuste en el mismo conjunto residencial? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Deudas

Pregunta: ¿Me pueden embargar mi salario si soy codeudor de una persona y aquella no responde por su deuda? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Herencia

Pregunta: Mi padre construyó un apartamento en la casa de su mamá (mi abuela) en el que vivimos hace 20 años. Un apartamento independiente y con sus contadores de servicios públicos. Mi padre falleció hace 5 años y en este momento mi abuela nos dijo que teníamos que desocupar el apartamento porque la casa es de ella. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos tenemos que ir? ¿Podemos pedir dinero por la inversión y mejoras del apartamento? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Laboral

Pregunta: Tengo un problema renal con 9 meses de incapacidad y tengo miedo que la empresa me despida por enfermedad común. ¿Eso es posible? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Cumplí 1184 días de incapacidad la EPS emitió concepto no favorable. ¿Tengo posibilidad de pensión? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: La empresa en la que trabajo solicitó permiso al Ministerio para suspender los contratos laborales hasta por 120 días. Me gustaría saber a qué tengo derecho en ese periodo y si durante ese tiempo consigo otro trabajo y renuncio ¿tengo derecho a la indemnización? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Un empleado que labora bajo contrato verbal y renuncia voluntariamente al año y medio en los cuales cumplió horarios de 8 horas y trabajó festivos, pero nunca le fueron cancelados ninguno de los aportes sociales, ¿cómo puede reclamar su derecho a pensión, cesantías e intereses, prima, vacaciones, etc.? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Accidentes de tránsito

Pregunta: Tuve accidente de tránsito por el cual he estado tres años incapacitado. ¿Cuánto debería pedir por indemnización de daños personales si tuve calificación del 31,63%, y 150 días de incapacidad por medicina legal con secuelas permanentes? VEA ACÁ LA RESPUESTA

