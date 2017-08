Se 'jubiló' Dogui, el héroe, la tierna mascota de la Policía

Con honores, como solo se despiden a los grandes héroes de la Patria, fue homenajeado Dogui, el perro ‘relacionista público’ de la Dirección de Carabineros (Dicar).

Caminó erguido sobre la alfombra roja, salió por la puerta grande. Este golden retriver llegó a su mayoría de edad, 14 años, el tiempo suficiente para ser ‘jubilado’ de sus actividades sociales.

A él siempre se le vio en las fotos, en los desfiles, acicalado con las prendas de la unidad de Carabineros, es decir, con su sombrero de fieltro, pañoleta amarilla, cordón forrajero y el dril de policía. Pero los días se pasaron volando, le llegó la hora de descansar. Hizo parte de la institución por siete años, le reconocen que estuvo en el corazón de los colombianos durante todo ese tiempo, durante el cual les robó una sonrisa.

Su despedida fue presidida por el general Rodrigo González Herrera, director de la Dirección de Carabineros, quien con una voz cargada de afecto y agradecimiento resaltó “la labor del leal amigo”, el que calificó como un héroe de cuatro patas y posó en su cuello la medalla al ‘Mérito Canino’.



La ceremonia que se efectuó este viernes en la sede de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural en Bogotá no solo se mostró la salida triunfante del experimentado canino, también la llegada triunfal del nuevo ‘Dogui’, uno más joven, que asume tan notable responsabilidad.



Su historia es de película, según cuentan sus compañeros de la Dicar, los guías caninos, cuando a mediados del 2003 fue llevado por alguien a la entrada de la Escuela de Policía Simón Bolívar, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca. Un bello cachorrito de 7 meses a quien aquella persona con un amplio corazón prefirió donarlo antes que verlo abandonado o en un hogar en donde no le fueran a dar cariño.

Sobre la alfombra roja, mientras andaba como el experimentado policía que recorrió los lugares más apartado del país dejando una huella imborrable. Foto: Policía de Carabineros



Cuentan que el subintendente Mauricio Cardona Ramírez aceptó satisfecho a Dogui como su fiel compañero y asumió desde entonces toda responsabilidad en cuanto a su cuidado. Cardona se convirtió en su guía, la persona que lo entrenó para que fuera admitido a la Escuadra de Relaciones Públicas de ese departamento. No obstante su propósito fue más allá, porque no fue uno más, llegó a ser el mejor.



Apenas entró a ser parte del elenco sacó a relucir sus dotes histriónicas, naturales por supuesto. Sus actos provocó desde un principio la risa de los niños, siempre se salía del libreto. “Actuaba como el cómico y divertido cachorro, que realizaba lo opuesto a los demás caninos, algo jocoso”, dijo uno de los guías. Por supuesto que esto llevó a que los policías de la Dicar del Valle del Cauca le tomaron un particular afecto.



Su estrellato lo alcanzó en el 2011 cuando la Policía Nacional lanzó una campaña en contra del maltrato animal, que buscaba ‘promover el respeto y los valores por los animales’. En esta campaña se exaltó la labor de todos los caninos que se destacaran con su aporte en favor de la comunidad.

La labor de Dogui fue exaltada por el Director de Carabineros Policía Nacional, general Rodrigo González Herrera. Foto: Policía de Carabineros

Fue entonces cuando Dogui recibió un reconocimiento muy especial por parte de las autoridades, porque vieron el alcance de su aporte en cada campaña como las que rechazan el maltrato a los niños y a las mujeres o aquellas en las que se quería evitar que los niños usaran la pólvora en las fiestas de fin de año.



Su espontaneidad convirtieron a Dogui en el favorito de todos, y fue calificado desde entonces en un emblema institucional, en el ‘héroe con garras’.



Recorrió todo el país, era llevado a todo evento en donde se quería promover la convivencia ciudadana. Los mayores aplausos se los ganó recientemente durante el desfile de la Independencia del 20 de Julio.



Dogui se seguirá robando la sonrisa de sus más cercanos, dejará de ser la imagen policial, de estar en las fotos de los afiches, ya no estará en los desfiles. Su médico recomendó que le ofrecieran su descanso y especial cuidado, por su salud, porque ya es un adulto mayor.



LEO MEDINA JIMÉNEZ

justicia@eltiempo.com