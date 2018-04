Preguntas y respuestas en el sector inmobiliario /Consultorio jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.

No entregan un apartamento comprado en planos

Pregunta: Qué puedo hacer si pagué de contado un apartamento en planos, prometen entregarlo al año, inicia la construcción, pero hoy, 5 años después, no me responden y me sacan excusas dado que no han podido terminar de construir el edificio de apartamentos.



Respuesta: Cuando una constructora no entrega la vivienda en el plazo acordado es responsable de incumplimiento contractual y por consecuencia tiene unas obligaciones por las que debe responder en el corto plazo.



Lo primero que recomienda la Subdirección de Control de Vivienda de la Secretaria de Hábitat de Bogotá, es entablar la queja en la Alcaldía del municipio donde haya firmado la promesa de compraventa.



Dependiendo de la efectividad del proceso y de encontrarse responsable a la constructora, ésta deberá pagar una multa e incluso podrá ser intervenida administrativamente.



Si no encuentra respuesta a su queja en la Alcaldía, el siguiente paso es una demanda civil con la cual puede reclamar a la constructora el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Esta es una cláusula que debe estar consignada desde el principio en la promesa de compraventa.

1. ¿Se puede prohibir el arrendamiento de un parqueadero ubicado en una propiedad horizontal? ¿Es legal incluir este tipo de prohibiciones en el reglamento de propiedad horizontal y/o manual de convivencia? ¿Qué leyes o regulaciones avalarían y/o refutarían una decisión como estas?

La ley establece como una de las obligaciones del propietario el uso de los bienes de acuerdo con su naturaleza y destinación, sin comprometer la seguridad y sana convivencia de la comunidad.



La asamblea, principal órgano de administración de la propiedad horizontal y por lo tanto, administradora de los bienes y servicios comunes, puede tomar decisiones sobre el uso de los parqueaderos privados mediante el Manual de Convivencia, que ha sido creado y aprobado por la comunidad, pero no puede variar o afectar el derecho de disposición que tiene el propietario sobre la unidad de dominio particular, que le permite enajenarlo, arrendarlo, hipotecarlo y constituir cualquier otro derecho sobre este. Si la asamblea a través del manual de convivencia vulnero dichos derechos, se puede demandar el acta ante el Juez Civil Administrativo. Debe contratar abogado