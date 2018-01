Patrullero rescata a perrita y sus cachorros que estaban atrapados 

Una perrita criolla de color negro junto a sus dos cachorros recién nacidos fueron rescatados esta mañana del sistema de alcantarillado del municipio de Floridablanca en Santander, donde se encontraban atrapados desde hace dos dias.



El llanto y los aullidos de los animales alertaron a los vecinos del sector quienes de inmediato llamaron a la Policía para que prestara su apoyo.

El patrullero Yamel Fransin Arias García, llegó al lugar y se integró con la comunidad que le expuso la situación. Siguieron los chillidos y detectaron que provenía de las alcantarillas.



Por tratarse de un lugar concurrido y con fuerte tráfico se coordinó con bomberos la estrategia de restringir el paso en la carrera 8 con calle 6, zona centro del municipio.



De inmediato el patrullero Arias, con el apoyo de varias personas abre la alcantarilla e ingresa a la misma, solo con tapabocas y guantes. "Mi único objetivo era ubicar los animalitos y rescatarlos", aseguró.

El patrullero ingresando al sistema de alcantarillado del municipio Foto: Policía Santander

Después de algunas horas se logró ubicar a los caninos, quienes fueron sacados uno a uno de la alcantarilla. Estaban ubicados al final del túnel. "La perrita sabia que veníamos a ayudarla porque colaboró y no fue celosa con sus cachorros", aseguró el uniformado.

El patrullero Arias García, es experto en operaciones urbanas, "pero no dude ni in instante en colaborar con la ciudadanía, porque esa es mi vocación, la de servir a la comunidad", aseguró el uniformado.



