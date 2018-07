Adiós a Gustavo de Greiff, el primer Fiscal General de Colombia

A los 89 años falleció este jueves Gustavo de Greiff. El abogado de la Universidad del Rosario es reconocido por ocupar, por primera vez, el cargo de Fiscal General de la Nación, a donde llegó el primero de abril de 1992 y en el cual estuvo hasta el 17 de agosto de 1994.



Durante su labor en el cargo, en el que fue pionero, se destacó por su lucha contra el cartel de Medellín en plena época del narcoterrorismo de Pablo Escobar.

Vertical en sus posiciones, fue uno de los primeros funcionarios públicos en hablar de la legalización de la droga para debilitar las finanzas del narcotráfico. De hecho, esas posiciones lo llevaron a confrontar con la política de los Estados Unidos frente al tema de la droga y sus efectos sobre la realidad de los países latinoamericanos.

“O se les quita el mercado a los narcos para que no tengan a quién vender o se les daña el negocio legalizando el comercio de droga”, dijo en una entrevista publicada en 1994 por EL TIEMPO.



Cuando Roberto Gerlein lo acusó de meter en problemas al país por su postura sobre la guerra contra las drogas, le respondió con una frase que hizo historia: “Yo sufro un problema en la columna que me impide inclinarme ante los poderosos”.



Nacido el 20 de junio de 1929, De Greiff ocupó múltiples cargos a lo largo de su trayectoria en la vida pública: fue abogado litigante y juez de la República, magistrado del Consejo de Estado y embajador.



“Soy un apasionado del derecho. Desde niño quise ser abogado, y creo que una sociedad no puede ser civilizada sino bárbara si no se guía por el derecho, dentro de las normas legales”, dijo en su momento.



La otra gran pasión de su vida fue la academia. Fue profesor de varias universidades del país, llegó inclusive a ocupar la rectoría del Rosario y de otras instituciones educativas.

El exfiscal era el padre de la abogada y exministra de Justicia Mónica de Greiff, quien actualmente se desempeña como presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Este jueves diferentes sectores expresaron sus condolencias por la partida del hombre que le dio vida y forma a la Fiscalía, órgano creado por la Constitución Política de 1991 y que entró a operar el en junio de 1992.



“La Fiscalía General está de luto. Conservamos la impronta del primer Fiscal, Gustavo de Greiff: Integridad y determinación contra el delito”, dice un trino oficial del ente acusador.

Despedimos al ex fiscal Gustavo de Greiff. Nos deja el recuerdo de un gran señor y un gran jurista que se atrevió a tomar posiciones difíciles y controvertidas. Nuestras condolencias a toda su gran familia — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 19 de julio de 2018

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo a través de su cuenta de Twitter: “Despedimos al ex fiscal Gustavo de Greiff. Nos deja el recuerdo de un gran señor y un gran jurista que se atrevió a tomar posiciones difíciles y controvertidas. Nuestras condolencias a toda su gran familia”.



JUSTICIA