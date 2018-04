¿Qué documentos se necesitan para un divorcio? / Consultorio jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.Estas son las preguntas que los expertos respondieron sobre divorcios.

Voy a divorciarme. ¿Qué debo hacer?

Pregunta: llevo dos años separada de mi esposo por cuestiones de infidelidad y quiero llevar a cabo el proceso de separación, no tenemos bienes ni propiedades en común. Tenemos un hijo de 5 años y quisiera realizar un proceso de divorcio ágil y de bajos costos.



Respuesta: los documentos que se necesitan para realizar el divorcio por mutuo acuerdo, o divorcio ‘express’ (ante Notaria), son:



-Registro civil de Nacimiento de los cónyuges copia auténtica.

-Registro civil de nacimiento de los menores hijos, copia auténtica.

-Registro civil de matrimonio, copia auténtica.

-Copias simples de las cédulas o documento de identificación (pasaporte, cedula de extranjería).

-Petición de divorcio, que la elabora el abogado.

-Acuerdo de divorcio, que lo elabora el abogado.

-Poder otorgado al abogado.



Es importante tener en cuenta que, si existen bienes materiales, muebles o inmuebles, adquiridos dentro de la sociedad conyugal como casas, carros, acciones, créditos, deudas, etc., se deberán adjuntar los documentos que se relacionan a continuación:



-Escritura de compraventa de los bienes inmuebles, como casa, apartamento, lote, cuotas parte dentro de un inmueble.

-Certificado de tradición y libertad donde conste el último dueño del inmueble, este documento debe tener de expedición no más de 3 meses calendario.

-Recibo de impuesto predial e impuesto de valorización del año en vigencia, al día en pago.

-Si es un crédito, se deberá adjuntar el último recibo de pago de la cuota del crédito y un estado de cuenta del mismo actualizado. Si es un inmueble que tiene propiedad horizontal, deberá adjuntarse la paz y salvo emitido por la administración de la propiedad horizontal.



Si alguno de los cónyuges, es extranjero, o se encuentra fuera del país, deberá tener en cuenta, que para que los documentos de poder otorgado al abogado y el acuerdo de divorcio, tienen necesariamente que legalizarse, para que pueda ser usado en Colombia, para esto, tendrá que presentarlo en el Consulado de Colombia más cercano a su lugar de residencia en el exterior, o tramitar con un notario, un apostille del documento, para que pueda ser válido en Colombia.



Para realizar el divorcio sin mutuo acuerdo, quiere decir por demanda ante el juez de familia:

​

Cuando el divorcio se está solicitando ante el juez de familia, se requiere abogado y deben adjuntarse los documentos igual que ante Notaria, si faltara alguno de ellos, es posible que el notario o el juez no le den vía, o no autoricen seguir con el proceso, hasta que no se verifique la existencia y el anexo de los mismos al proceso.

¿Y si no hay mutuo acuerdo para el divorcio?

Pregunta: mis papas se casaron hace casi 30 años y se separaron hace casi 25 años, pero solo fue separación física ya que legalmente siguen casados. Mi mama quiere legalizar la separación ahora, pero él no quiere y nos ha dicho que nunca ira a ninguna citación. Me gustaría que nos orientaran, sobre qué podemos hacer, ya que la relación de ellos no fue buena porque él la maltrataba y mi mama le tiene mucho miedo. Gracias.



Respuesta: para realizar el divorcio sin mutuo acuerdo, quiere decir por demanda ante el juez de familia, se requiere:



-Registro civil de Nacimiento de los cónyuges copia auténtica.

-Registro civil de nacimiento de los menores hijos, copia auténtica.

-Registro civil de matrimonio, copia auténtica.

-Copias simples de las cédulas o documento de identificación (pasaporte, cedula de extranjería).

-Petición de divorcio, que la elabora el abogado.

-Acuerdo de divorcio, que lo elabora el abogado.

-Poder otorgado al abogado.



Es importante tener en cuenta que, si existen bienes materiales, muebles o inmuebles, adquiridos dentro de la sociedad conyugal como casas, carros, acciones, créditos, deudas, etc., se deberán adjuntar los documentos que se relacionan a continuación:



-Escritura de compraventa de los bienes inmuebles, como casa, apartamento, lote, cuotas parte dentro de un inmueble.

-Certificado de tradición y libertad donde conste el último dueño del inmueble, este documento debe tener de expedición no más de 3 meses calendario

-Recibo de impuesto predial e impuesto de valorización del año en vigencia, al día en pago.

-Si es un crédito, se deberá adjuntar el último recibo de pago de la cuota del crédito y un estado de cuenta del mismo actualizado. Si es un inmueble que tiene propiedad horizontal, deberá adjuntarse la paz y salvo emitido por la administración de la propiedad horizontal.



Si alguno de los cónyuges, es extranjero, o se encuentra fuera del país, deberá tener en cuenta, que para que los documentos de poder otorgado al abogado y el acuerdo de divorcio, tienen necesariamente que legalizarse, para que pueda ser usado en Colombia, para esto, tendrá que presentarlo en el Consulado de Colombia más cercano a su lugar de residencia en el exterior, o tramitar con un notario, un apostille del documento, para que pueda ser válido en Colombia.



Si faltara alguno de ellos, es posible que el notario o el juez no le den vía, o no autoricen seguir con el proceso, hasta que no se verifique la existencia y el anexo de los mismos al proceso.



Todos estos trámites tienen costos, pues se requiere contratar abogado, si no cuenta con recursos económicos puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo.

Estoy en unión libre y hay hijos. ¿Qué debo hacer?

Respuesta: primero no se puede hablar de divorcio si no existe un vínculo matrimonial. Como usted señala, vive en unión libre, por lo que se debe declarar la unión marital de hecho si se acreditan dos años de convivencia, con fines de liquidarse la sociedad patrimonial cuyo trámite se puede efectuar ante un Centro de Conciliación o Notaria.

ELTIEMPO.COM