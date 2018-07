¿Qué hacer si se enreda su derecho a la pensión?/Consultorio Jurídico

Esta iniciativa de EL TIEMPO Y la Universidad Libre responden 10 preguntas semanalmente. Si usted quiere participar diligencie este formulario con su lío legal para que los expertos abogados de esta prestigiosa universidad de manera gratuita nos ayuden a resolver su caso.

¿A qué opciones de pensión de vejez tengo derecho?

Régimen de prima media a cargo de Colpensiones: Los hombres se pensionan a los 62 años; las mujeres, a los 57, y tras haber cotizado como mínimo 1.300 semanas.



Régimen de fondos privados: Se debe tener un capital del 110 por ciento sobre un salario mínimo, es decir, 180 millones de pesos cotizados. Si piensa trasladarse de fondo debe hacerlo antes de que le falten 10 años para cumplir la edad de pensión. Antes de ello, si desea probar en uno y luego en el otro lo puede hacer cada cinco años.

¿Qué hago si no puedo seguir cotizando por qué no tengo trabajo?

Si no tiene capacidad económica para seguir aportando, usted puede solicitarle al Consorcio ‘Colombia Mayor’, entidad a cargo del Estado, que le subsidie parte de sus cotizaciones. Esto con el propósito de cumplir las semanas requeridas para obtener la pensión. Es importante que tenga en cuenta que el subsidio es hasta por 15 años, es decir, 750 semanas cotizadas.

¿Puedo solicitar la devolución del valor que he cotizado a pensión?

Es necesario que considere su situación personal. Sin embargo, si no puede cumplir con los requisitos para acceder a su pensión, puede solicitar la indemnización sustitutiva de vejez si aportó a Colpensiones, o la devolución de saldos si cotizó a un fondo privado. En este sistema, si usted no tiene el capital suficiente puede optar por una pensión mínima siempre y cuando los hombres tengan 62 años, las mujeres 57, y 1.150 semanas cotizadas.

¿Qué hago si hay un error en el registro de las semanas cotizadas a pensión?

Haga la reclamación directa al empleador que debió haber pagado esos aportes. Si no se hace responsable, debe presentar una demanda laboral contra ese empleador. Si la empresa fue liquidada, debe verificar que haya estado vinculada como aportante al fondo de pensión para que este le reconozca esos valores dejados de pagar. Pero si la compañía nunca estuvo vinculada a un fondo de pensión y no hizo los aportes, se complica la reclamación ya que no hay manera de probar que hubo un vínculo laboral.

¿Quién es el beneficiario de mi pensión de sobrevivientes?

La esposa, compañera (o), los hijos, los padres y hasta los hermanos inválidos, quienes deben cumplir con los requisitos de convivencia, dependencia y 50 semanas de cotización al sistema. De esta forma la norma permite la repartición a una pluralidad de beneficiarios. En un principio el derecho es de la cónyuge; sin embargo, si convivió los último cinco años con una o dos compañeras o compañeros permanentes se les pagaría a los dos o tres de manera proporcional.



