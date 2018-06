¿Qué debo hacer cuándo me despiden del trabajo? / Consultorio Jurídico

¿Si me despidieron con justa causa puedo pedir reintegro? ¿El reintegro laboral se puedo pedir en todos los casos de despido? ¿Cuál es la diferencia entre reintegro y restitución laboral? ¿El llegar minutos después de la hora establecida para el inicio de labores es causal de despido? ¿Cuánto tiempo tengo para demandar un despido sin justa causa? ¿Qué pasa si me despiden sin justa causa de una empresa que está en liquidación? Estas son algunas de las preguntas que ha llegado al consultorio jurídico de EL TIEMPO y la Universidad Libre.

En este consultorio jurídico los expertos de la Universidad Libre responden 10 preguntas que envían en el transcurso de la semana. Esta iniciativa tiene el propósito de resolver de manera gratuita las dudas que los colombianos tienen frente a temas como el divorcio, alimentos, delitos, créditos, deudas, conflictos laborales y más. Usted puede participar en el consultorio aquí.



A propósito de las inquietudes que nos han llegado al consultorio jurídico, en esta ocasión, Ignacio Perdomo, abogado especialista en derecho laboral y seguridad social, resuelve las dudas jurídicas sobre qué hacer cuando hay un despido laboral con justa o sin justa causa.



Vea acá el Facebook Live con un experto en el tema de despido laboral​



Estas son las repuestas de las 10 preguntas semanales que los usuarios enviaron en el transcurso de la semana.

Laboral

Pregunta: ¿Como trabajador de una E.S.E. por prestación de servicios desde 2016 hasta la fecha tengo derecho a prestaciones sociales? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: ¿Cuánto tiempo tengo para entablar un proceso ejecutivo laboral después de que el empleador tenga sentencia condenatoria? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Mi licencia de maternidad se acaba en 2 semanas, a mi bebé hace dos meses le diagnosticaron una enfermedad que ocurre en solo uno de cada 10.000 nacimientos, y en 15 días tiene una cirugía de alto riesgo. ¿Qué papeles necesito llevar a mi empresa para que me den el permiso para estar con mi bebé? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Pensiones

Pregunta: Mi hijo murió en un accidente de tránsito que aceptó la ARL como laboral, pero no me dan la pensión porque dicen que gano $ 990.000 y que no tengo derecho a la pensión de sobreviviente. Mi hijo vivía conmigo, mi esposa y mi hija menor. ¿Qué debo hacer? Puse una tutela pero fallaron a favor de la ARL. VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Como microempresario no pagué nunca seguridad social (Eps y pensión) de los años 1998 al 2002, ¿Cómo puedo hacer para pagar los aportes de estos años, puedo pagar solo pensión? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Derecho marítimo

Pregunta: Me pusieron un comparendo o multa por parte de la Dimar (Dirección Marítima y Portuaria) por, según ellos, no acatar las normas de marina mercante y navegar en las aguas de la bahía de Cartagena en horas nocturnas. Además, me están sancionando por otros motivos como no contestar el radio, no parar, y cosas así, cuando en realidad esos eventos no sucedieron. Interpuse reposición y apelación, pero no han cambiado el fallo y sigo injustamente sancionado a pagar por algo que no sucedió. ¿Qué puedo hacer?



Respuesta: Debe iniciar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. A través de esta acción la persona que ha sido lesionada por un acto de la administración puede solicitar en defensa de su interés particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, además de la nulidad del mismo por ser contrario a las normas superiores, que se le restablezca en su derecho conculcado, desconocido o menoscabado por aquel. Por consiguiente, la referida acción sólo puede ser ejercida por la persona cuyo derecho ha sido violado o vulnerado en virtud del acto administrativo.

Herencia

Pregunta:. ¿Cuándo hay una herencia para dos hermanos, uno de ellos muere y deja tres hijos, legalmente qué proporciones corresponde a cada parte? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

Accidentes laborales

Pregunta: ¿Después de que sucede un accidente laboral la empresa puede dar por terminado mi contrato? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: ¿La calificación de un accidente laboral y de una enfermedad profesional puede dar una sola calificación? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Hace 4 meses fui despedida del trabajo. De allí salí con tendinitis. Me estoy haciendo un tratamiento particular. ¿Puedo pedir reintegro laboral? ¿La ARL me puede hacer la valoración así ya no este cotizando? VEA ACÁ LA RESPUESTA.



Pregunta: Trabajo en una ferretería, sufrí un accidente laboral, pero la empresa no me tiene afiliado a pensión, EPS ni ARL. De este accidente me quedó una cicatriz. ¿Qué puedo hacer? VEA ACÁ LA RESPUESTA.

