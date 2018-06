¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito?/Consultorio Jurídico

El TIempo y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.



Si usted quiere participar puede diligenciar el formulario aquí con sus inquietudes jurídicas para que sean resueltas de manera gratuita por juristas especialistas en cada uno de los temas consultados. Recuerde que semanalmente responderemos 10 preguntas.

En esta ocasión, Iván Taborda, abogado y docente en derecho privado resuelve las dudas sobre que hacer en caso de que suceda un accidente de tránsito.



A propósito de que los primeros tres meses del año, los accidentes de tránsito en Colombia cobraron 90 vidas menos que en el mismo lapso de 2017. Esto según lo indicado en las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, que entre enero y marzo pasados realizó 1.547 necropsias de personas fallecidas en las vías.

Vea acá el Facebook Live con un experto en soluciones jurídicas cuando sucede un accidente de tránsito

Estas son las repuestas de las 10 preguntas que los usuarios de este consultorio jurídico enviaron en el transcurso de la semana.

¿Cuánto tiempo tengo para demandar a la aseguradora por accidente de tránsito después de dos años de no acuerdo? ¿Cuál sería el valor de la indemnización que podría pedir por daños múltiples en columna, mano y rodillas?

Primero. Se debió haber efectuado conciliación ante la Fiscalía entre la víctima, el responsable y la aseguradora teniendo en cuenta la reparación de los daños y perjuicios sufridos:



1. Daño Emergente Consolidado, soportado en facturas, quién haya incurrido en los pagos.

2. Daño Emergente Futuro, Como obligación de Dar o de Hacer, en futuras terapias, tratamientos, prótesis, etc.

3. Certificación de ingresos de la víctima.

4. Incapacidad temporal o permanente por Medicina Legal.

5. Porcentaje de incapacidad total o parcial permanente.

6. Edad de la víctima

7. Daños a la salud y la vida en relación.



Lo más aconsejable es contratar con un perito que efectúe el valor estimatorio de los perjuicios materiales e inmateriales. No es posible dar un estimativo teniendo en cuenta lo manifestado por el usuario.



Segundo. Si no existió acuerdo conciliatorio, de debe contratar abogado especialista para efectuar la demanda sobre responsabilidad civil extracontractual o por incidente de reparación integral (C- 409 de 2009).

Penal

