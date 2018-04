¿Puedo renunciar a mi trabajo por whatsapp? / Consultorio jurídico

Recibí una llamada de una empresa en la que se me informaba por primera vez de una sanción por no haber asistido a ser jurado de votación hace 8 años (elecciones parlamento andino - Marzo 2010). Jamás tuve conocimiento de ello y tampoco recibí notificación por escrito como argumentan de dicha sanción. El personal de la empresa de cobranza sólo se limita a cobrar y me dice que el recurso de apelación no tiene efecto alguno debido al tiempo que ha pasado. ¿Qué puedo hacer?