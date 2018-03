Procuraduría pide compromiso para proteger el medio ambiente 

El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, denunció que por cuenta del Eln el país ha sufrido el derrame de 66 millones de galones de crudo, en 17 años de atentados terroristas a la infraestructura petrolera.

En el simposio por el Pacto Mundial para el Medio Ambiente, organizado por la Procuraduría, la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN), el Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia y la Cámara de Comercio de Bogotá, Carrillo señaló que el Eln perpetró 62 ataques contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas solo el año pasado, que dejaron el derrame de 20.000 barriles de crudo.



A eso se suma afectaciones al 60 por ciento de las fuentes hídricas. En 35 años se han registrado más de 2.575 ataques.



“Lo más dramático de lo que está pasando en Colombia es que nuestra mayor riqueza es la natural y la estamos dilapidando y violentando, hay países que no tienen riqueza natural y la respetan mucho más que Colombia”, afirmó el jefe del Ministerio Público.



En su intervención, el Procurador reiteró la solicitud para que la Unesco declare patrimonio de la humanidad los páramos colombianos. Además pidió, entre otras cosas, que se tomen acciones correctivas para mejorar las condiciones del aire en Medellín y defender el paisaje del Eje Cafetero donde están demandados los Planes de Ordenamiento Territorial.



También señaló que hay más de 760 municipios en riesgo de inundación, deslizamiento y avalanchas, "donde las autoridades locales no han adoptado determinaciones para mitigar los efectos del cambio climático y de los asentamientos urbanos a orillas de los ríos".



Hizo énfasis en que las Corporaciones Autónomas Regionales no responden a las necesidades ambientales del país.



Por su parte el director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Jeffrey Sachs, resaltó el interés de Colombia por impulsar el Pacto Mundial para el Medio Ambiente.



Dijo que se deben reemplazar cuanto antes las energías de crudo y carbón que "nos están llevando a desastres climáticos. En 30 años el sistema global deberá estar renovado, y cada automóvil y medio de transporte tendrá que ser eléctrico", concluyó.



JUSTICIA