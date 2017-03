Visto bueno de la Procuraduría a facultades especiales del Presidente

La Procuraduría General envió a la Corte Constitucional un concepto en el que pide declarar la constitucionalidad del decreto 121 del 2017 que le dio al presidente de facultades especiales para echar a andar la implementación del acuerdo de paz.



El Ministerio Público considera que la reducción del proceso para la aprobación de proyectos vía fast track en el Congreso a la tercera parte del habitual es acorde con la Constitución. Dice además que el legislador cuenta con "un amplio margen de configuración en procura del desarrollo de un proceso ágil".

La Procuraduría, sin embargo, manifiesta que debe hacerse una interpretación adecuada de los términos que tienen tanto la Corte Constitucional como la Procuraduría para hacer una revisión y emitir un pronunciamiento sobre los proyectos, toda vez, que aplicar la proporción de la tercera parte significaría que el Ministerio Público tendría tres días para redactar su concepto y la Corte, a su vez, 6 días para decidir.



Dice entonces que debe entenderse la reducción sobre los plazos ordinarios y no para aquellos que ya habían sido reducidos constitucionalmente.



El documento señala también que el decreto no definió la forma como el Ejecutivo debe enviar a la Corte el decreto con fuerza de ley, pero sugiere que la falta normativa puede subsanarse al aplicar lo previsto en el artículo 36 del decreto 2067, que obliga al Gobierno a enviar a la Corte Constitucional los decretos que debe evaluar al día siguiente de su expedición, y en caso de que no lo haga, faculta al presidente del alto tribunal para solicitar copia auténtica del mismo en la secretaría de Presidencia de la República.



