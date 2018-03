Entregan premio Anne Klein a Jineth Bedoya y Mayerlis Angarita

Dos colombianas, la periodista Jineth Bedoya Lima y la activista Mayerlis Angarita Robles, reciben este viernes el Premio de Mujeres Anne Klein 2018 por sus años de dedicación en pro de los derechos de las mujeres y de la solución pacífica de conflictos.

“Con Jineth Bedoya y Mayerlis Angarita el jurado rinde homenaje a dos mujeres que, de manera independiente una de otra, trabajan por los derechos de las mujeres y las niñas en conflictos armados, contra el uso de la violencia sexual estructural contra las mujeres; y a favor de la paz y de una reconstrucción sanadora del pasado en Colombia. Ambas están comprometidas en los ámbitos nacional, regional e internacional con los derechos y la participación de las mujeres de su país, y por lo tanto representativas de todas las mujeres en el mundo entero”, indicaron los jurados del premio.

Jineth Bedoya Lima lidera la campaña No Es Hora De Callar, iniciativa que recibe el apoyo de EL TIEMPO. Bedoya fue víctima de secuestro, tortura y abuso sexual el 25 de mayo del 2000 cuando realizaba una investigación periodística en la cárcel La Modelo de Bogotá.



El 25 de mayo fue declarado por el Gobierno colombiano como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.



La campaña No Es Hora De Callar ha realizado cinco retornos simbólicos en Bolívar, Putumayo, Buenaventura (Valle), Bogotá y Tumaco (Nariño) con mujeres sobrevivientes de violencia sexual. También promueve el Proyecto Tumaco y capacita a los periodistas sobre temas de violencia de género y el uso correcto del lenguaje, entre otros.



Por su parte, Mayerlis Angarita fundó en el 2000 el colectivo de mujeres Narrar Para Vivir, en el que trabaja en la restitución de tierras a las mujeres que fueron desplazadas forzadamente en Montes de María. Angarita sobrevivió a dos atentados y en 2011 hizo campaña a favor de la creación de una ley para las víctimas del conflicto armado.