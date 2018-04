¿En cuántas horas pueden las empresas fraccionar un turno?

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.Estas son las preguntas de los usuarios que los expertos respondieron sobre temas laborales.

¿Cuántas horas puede la empresa tomar del día para fraccionar mi turno?

Pregunta: Trabajo en una empresa con turno fraccionado: estoy ingresando a las 6:00 a.m. hasta 10:00 a. m. Luego ingreso desde las 14:00 hasta las 18:00. Tengo un lapso de 4 horas desde 10:00 a 14:00 sin trabajo físico, sin embargo, tengo un celular de la compañía. ¿Esto es legal? ¿Cuántas horas puede la empresa tomar del día para fraccionar mi turno? Pues así estaría tomando 12 horas. Todo esto con el fin de evitar horas extras. ¿Cuál sería la manera correcta de fraccionar una jornada laboral en dos lapsos?



Respuesta: El artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo señala que “las horas de trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en dos secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores” y aclara a la vez que: “el tiempo de este descanso no se computa en la jornada". Por lo que, inicialmente, existe una aplicación legal de la norma. Pero, si la empresa le exige estar disponible ese tiempo y atento para responder cuando el empleador lo requiera, le da derecho a devengar una jornada suplementaria, así no sea llamado a desempeñar ninguna actividad.



La Corte Suprema de Justicia en sentencia 5584 de 2017 señaló que, a pesar de no haber desarrollado ninguna tarea para su trabajo, el empleado no podía desarrollar ninguna actividad de tipo personal o familiar.

¿A las empleadas de servicio doméstico se les debe pagar vacaciones?

Pregunta: ¿A partir de cuándo y con qué decreto o ley se establece que a las empleadas de servicio doméstico se les debe pagar vacaciones?



Respuesta: El artículo 186 del código sustantivo del trabajo señala que por cada año de trabajo el trabajador tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones, lo cual no es diferente cuando el trabajador labora unos pocos días en el mes, puesto que la intención de la ley es que durante 15 días hábiles consecutivos el trabajador no labore, y si durante esos 15 días el trabajador normalmente laborada 2 o 3 días, pues esas serán sus vacaciones.



Si el trabajador del servicio doméstico no ha disfrutado sus vacaciones o terminó la relación laboral antes de cumplir el año de servicio se procede al pago proporcional de las vacaciones.

ELTIEMPO.COM