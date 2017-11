La conmovedora carta que el Papa Francisco le envió a uniformado

“No conozco su nombre pero no olvidé el gesto espontáneo que tuvo el pasado 10 de septiembre en el Aeropuerto de Catam antes de mi partida hacia Villavicencio. Ese gesto me tocó el corazón, y no entregué su gorra de soldado a mi asistente (como suelo hacerlo con las cosas que me dan) sino quise llevarla conmigo, como recuerdo y símbolo de entrega y amor a la Patria, y así quedó registrado en la foto”.



Así empieza la misiva - escrita de su puño y letra - que el Papa Francisco le hizo llegar esta mañana al infante de marina profesional, Edwin Restrepo Restrepo.

El obispo castrense, monseñor Fabio Suescún, viajó hasta a Envigado (Antioquia) y se la entregó y leyó al uniformado, ya que este perdió la visión y parte de sus extremidades cuando activo un campo minado hace 13 años. El infante se encontraba realizando una actividad de patrullaje en zona rural de Zambrano, en Bolívar.



Los médicos le advirtieron a Restrepo que quedaría ciego y que muy seguramente jamás volvería a caminar. Pese al dictamen el infante logró superar todos los obstáculos, entregó lo mejor de si para lograr su superación y hoy en día camina con ayuda de prótesis y lleva una vida relativamente normal, pese a la pérdida de su visión.



Edwin terminó su bachillerato, aprendió a leer en sistema braille y finalizó con éxitos la carrera de derecho.

En el apartamento del infante de marina en un altar, conserva como un gran tesoro el Santo Rosario que el Papa le entregó Foto: Armada Nacional

“Esa gorra de soldado me acompañó durante el viaje; con frecuencia pensaba en Usted y en tantos compañeros suyos heridos por haber luchado en favor de su pueblo. No pude desprenderme de ella y la puse, junto a la imagen de la Virgen, sobre el altarcito que tengo en mi estudio y delante del cual rezo con frecuencia”, se lee en la carta.



El Santo Padre y el uniformado se conocieron el viernes 8 de septiembre, cuando el alto prelado de la iglesia Católica se desplazaba a Villavivencio. Restrepo le entregó su gorra, y el Papa le dio un Santo Rosario, el cual conserva en un altar improvisado en su apartamento.

Carta original redactada de su puño y letra por el Papa Francisco Foto: Armada Nacional

Texto de la carta enviada:



Ciudad del Vaticano, 16 de octubre de 2017



Apreciado Hermano



No conozco su nombre pero no olvidé el gesto espontáneo que tuvo el pasado 10 de septiembre en el Aeropuerto de Catam antes de mi partida hacia Villavicencio. Ese gesto me tocó el corazón, y no entregué su gorra de soldado a mi asistente (como suelo hacerlo con las cosas que me dan) sino quise llevarla conmigo, como recuerdo y símbolo de entrega y amor a la Patria, y así quedó registrado en la foto.



Esa gorra de soldado me acompañó durante el viaje; con frecuencia pensaba en Usted y en tantos compañeros suyos heridos por haber luchado en favor de su pueblo. No pude desprenderme de ella y la puse (junto a la foto y a la noticia que salió en L´observatore Romano), junto a la imagen de la Virgen, sobre el altarcito que tengo en mi estudio y delante del cual rezo con frecuencia. Así, cada vez que rezo allí, lo hago por Usted, por sus compañeros caídos y heridos y por Colombia. Por medio del Señor Obispo Fabio Suescún Mutis le envío, como recuerdo, estas fotografías. Y una vez más le digo ¡Gracias! Gracias por su gesto, gracias por su amor a la Patria. Y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mi.



Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente,



Francisco



