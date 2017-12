Más de $ 600 mil millones anuales costaría nuevo retiro de policías

El Gobierno prendió las alarmas por un proyecto de ley, aprobado en cuarto debate, que le abriría un nuevo hueco fiscal a partir del próximo año.



El proyecto de ley rebajaría de 20 a 15 años el tiempo mínimo para que el nivel ejecutivo de la Policía acceda al retiro. Esto aplicaría a comisarios, subcomisiarios, intendentes jefes, intendentes, subintendentes y patrulleros, que ingresaron a la institución antes del 31 de diciembre del 2004.

Luis Fernando Urrego, representante a la Cámara y ponente del proyecto, afirmó que “la idea es darles garantías a los miembros de este nivel de la Policía y terminar la incertidumbre legal”. Las cuentas presentadas en el Congreso indican que 14.600 personas se retirarían en el primer año de entrada en vigencia de esta ley, cifra que llegaría a más de 30.000 en el siguiente lustro.



De este modo, los policías del nivel ejecutivo podrían prestar mínimo 15 años de servicio y hasta 20 para los que se retiren por voluntad propia, o sean separados.



Con esto, tendrían derecho a que se les pague una asignación mensual equivalente a la fijada para oficiales, suboficiales y agentes. Estos recursos provendrían de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Vale decir que la asignación es equivalente al 50 por ciento del monto de las partidas computables por los primeros 15 años de servicio y un 4 por ciento más por cada año que exceda de esos 15, entre otras cosas.



Por otro lado, en la conciliación se prevé incluirle al proyecto un artículo, que dejaría por fuera de estos beneficios a aquellos policías condenados por actos de corrupción.

Alerta en las cuentas

Y aun cuando al proyecto le falta la conciliación –lo que se haría en marzo próximo–, se prevé que el Gobierno la objetaría una vez sea aprobada.



Según el Ejecutivo, el articulado le abriría la puerta a aquellos policías escalafonados con posterioridad al 31 de diciembre del 2004, lo que ampliaría la base de beneficiados. Urrego negó dichos comentarios y, de hecho, aseguró que: “Para los que quedaron por fuera, estamos ya alistando otro proyecto de ley, porque la idea es que a futuro también se les apliquen estos beneficios”.



Y agregó que durante el trámite se aclaró que “esto no aplicaría para todos los 14.000 policías que algunos representantes aseguran, ya que no todos tienen las mismas condiciones para acceder a los beneficios, pero también quedó claro que la asignación presupuestal no tendrían riesgos fiscales, debido a que la Policía tiene una caja de retiro, donde ya están los recursos; lo único que cambia es que estos se entregarían anticipadamente”.



Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda difieren allí pues, para ellos, la aprobación de esta iniciativa legislativa le significaría al Estado un compromiso fiscal, tanto por la asignación de pensiones como por la renovación del personal.



De allí que en Palacio no sea tan claro que el Presidente dé su aval al proyecto, no porque lo rechace, sino por el hueco fiscal anual que esta traería esta ley para el erario.



Cuentas hechas por los técnicos del Minhacienda, conocidas por EL TIEMPO, indican que el Estado tendría que asumir costos de 604.000 millones de pesos anuales, divididos así: 422.000 millones por el otorgamiento de las pensiones y 182.000 millones más, que le costaría al país incorporar a los nuevos policías.



Este diario consultó a la Policía, que prefirió no pronunciarse frente al tema; sin embargo, el Ministerio de Defensa apoyó el proyecto durante su trámite legislativo.

SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

seblon@eltiempo.com

En Twitter: @SLondonoV