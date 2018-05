‘Hay que entrenar a la gente en cómo ser éticos’

El miembro fundador del Centro de Ética y Transformación de Valores Dalái Lama, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Tenzin Priyadarshi, inauguró hace dos semanas en Colombia el programa de valores transformadores en el que participan líderes emprendedores vinculados a Recon, fundación que impulsa proyectos de impacto social en el país.

Priyadarshi, nacido en India, entró al monasterio a la edad de 10 años y fue ordenado monje por el Dalái Lama. Hoy, el centro que lleva el nombre de su mentor impulsa el pensamiento crítico en un momento en que la corrupción pone en evidencia la necesidad de trabajar sobre los valores que rigen las sociedades modernas. El TIEMPO habló con Priyadarshi al respecto.



¿Cuáles son los principales retos de la ética en un momento en el que existe la idea de que hay que ser exitoso a cualquier precio?

​

Necesitamos ser más conscientes de la forma como queremos ver reflejados los valores en nuestra sociedad, y, más importante aún, los valores que queremos que permanezcan en las generaciones futuras, valores como la empatía, la compasión, la confianza. Si comenzamos a explorar modelos que permitan promover los valores, habrá más probabilidades de crear un mundo en el cual haya una cooperación pacífica.



¿Cómo hacer que la sociedad le dé a la ética la importancia que tiene?



Si miramos el estado del liderazgo, vemos que hay un déficit de resolución de valores. Un desafío para la forma como pensamos tradicionalmente en ética, ya sea religiosa, histórica o social, es que necesitamos cambiar, innovar, promover un sistema basado en valores que se enrute en el pensamiento crítico. La ética no solo es un sistema de creencias, sino que tiene que estar profundamente relacionada con el pensamiento crítico, y esas herramientas deben serles dadas a las generaciones más jóvenes. Hay que entender cuáles son los intercambios, es decir, si yo no practico estos valores, cuál es el costo de eso, cuál es el costo personal, para mi familia, para el mundo en el que vivo.

La corrupción está estrechamente vinculada a la falta de ética, pero está muy extendida, ¿podemos decir que la ética está en crisis?

​

Sí. Por eso no es suficiente crear una idea romántica alrededor del boom de la corrupción. No es solo arreglar las cosas rápidamente, es desinfectar el sistema todos juntos; y para poder hacerlo tenemos que entrenar a las personas, lo que significa que no puedes darles mensajes sobre ética, sino que debes capacitar a la gente sobre cómo ser ético. Es importante ampliar los buenos valores que la sociedad tiene. Colombia es un país resiliente, y eso tiene que ser amplificado; por ejemplo usar la resiliencia como plataforma para construir el sentido de confianza, de transparencia y empatía.



Hay gente que cree que el capitalismo y la ética son incompatibles. ¿Usted qué cree?



Cada sistema es impulsado por un conjunto de valores; el capitalismo también tiene un conjunto establecido, y eso no quiere decir que a la larga sea el conjunto correcto de valores. Es un sistema que promueve la idea de que la codicia es buena, pero también creo que el capitalismo es útil con respecto a la innovación, al crecimiento personal, a la experimentación, a tomar el riesgo, esas cosas son útiles.



Una excusa constante para la forma como actuamos es que la violencia y la crueldad son inherentes a nuestra naturaleza...



Las personas tienen la habilidad de ser violentas, la habilidad de ser altruistas, tener compasión; ser egoístas y también, de cuidar a los demás. Todos estos modelos existen en las sociedades humanas. El problema que deviene es qué es lo que deberíamos exteriorizar. Lo importante es que las personas reconozcan que hay ciertos valores que no deben ser nutridos porque generan daño.

Y, siguiendo con el tema, ¿cómo podemos transformar esos comportamientos negativos?



Requiere esfuerzo de parte de los individuos, de la sociedad. No es algo que podemos cambiar en una noche; incluso, los hábitos individuales no cambian en una noche, pero hay que empezar a trabajar en ello. Reconocer cuál es la alternativa. En Colombia tenemos un tiempo crucial, un camino es trabajar con esperanza y optimismo para crear un mejor país, o ser regresivos y volver al sistema de hace 20 años.



¿Y cómo puede la gente empezar a ejercer control sobre sus valores y emociones?

​

Eso comienza con reflexión sobre cuáles son los valores que rigen nuestras decisiones diarias. Porque no es la ausencia de valores lo que hay en las personas, son valores que se sobreponen sobre otros. El asunto está en decidir cuáles vamos a usar, cuáles se van a reducir y cuáles se van a incrementar.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com