‘Seguridad mejoró, pero sigue compra y venta de votos’: MOE

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), dice que si bien hubo seguridad para ejercer el derecho al voto, sigue faltando acción contra los que compran votos.

¿Qué análisis hace de este proceso democrático?



En materia de orden público, vale la pena destacar que estuvimos en un proceso absolutamente tranquilo; el Eln cumplió con su palabra de no interferir con acciones violentas. Solamente registramos dos hechos de afectación al proceso en dos municipios en los que los ciudadanos tomaron la decisión de hacer un paro para no permitir la votación para llamar la atención por su situación en materia de servicios públicos. En orden público, el parte es muy satisfactorio, quizás como no lo habíamos tenido hace muchos años en el país.

¿Qué se vio en cuanto a irregularidades electorales?



Recibimos alrededor de 1.200 informes ciudadanos, tan solo este domingo, sobre anomalías e irregularidades electorales. Un número importante de ellas está relacionada con la compra y venta de votos. A lo largo de todo el día recibimos información de más de 80 municipios en los que se advertía una entrega de dinero en espacios públicos en la cercanía de puestos de votación. Este sigue siendo uno de los mayores problemas en materia electoral. En segundo lugar, encontramos que se sigue entregando propaganda electoral dentro de los puestos de votación.

¿Cómo evalúa la MOE el problema con los tarjetones de las consultas?



Claramente hubo un problema de distribución que afectó algunos puestos de votación, pero no todos. Nosotros no consideramos que hubiera alguna intencionalidad en esta situación, pero sí es un hecho que se registraron fallas en la organización que pudieron haberse previsto. Por supuesto, hubiera sido más apropiado hacer consultas con los partidos para determinar la mejor distribución.



Obviamente se presentó una votación muy alta en algunas zonas del país que superó de lejos la expectativa de votación que se podía tener con las consultas. Participaron muchos ciudadanos porque las consultas de este domingo tenían elementos muy diferentes a las que se habían realizado en el pasado.

