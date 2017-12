‘No estoy banalizando los asesinatos de líderes sociales’: Mindefensa

“Yo estoy con las familias de las víctimas de los líderes asesinados”, aseguró en diálogo con EL TIEMPO el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, al señalar que nunca ha pretendido banalizar estos hechos de violencia, porque él y su familia han sido víctimas.

¿Cuál es la situación de los líderes sociales ?



Tenemos en lo corrido del 2017 una cifra de 70 muertes de líderes que han ejercido visiblemente su condición de orientadores de sus comunidades. En los dos últimos años suman 133 asesinatos. Son personas que le interesan al Estado y al Gobierno, cualquiera que sea su condición. Todo homicidio en Colombia nos preocupa, y nos preocupa aún más si es una persona que ejerce liderazgo o representación de su comunidad. Tenemos reportados 44 homicidios más contra las Farc: miembros, exmiembros del grupo armado o familiares que suman 177 homicidios que se están investigando.

La Fiscalía ha esclarecido 63 casos FACEBOOK

TWITTER

¿Cuántas de esas muertes han logrado esclarecer?



La Fiscalía ha esclarecido 63 casos. Van 103 personas capturadas por estos crímenes. Esto equivale al 64 por ciento de efectividad, y lo que se busca es que esos casos no queden en la impunidad, algo que en materia penal es histórico.



¿Cuáles son los móviles para perpetrar estos asesinatos?



Nosotros hemos llevado cuidadosamente esa estadística. Lo que hemos podido establecer aquí es que el 35 por ciento de los 177 homicidios son por asuntos personales. Y así ha sido clasificado por las autoridades judiciales. Otro 11 por ciento son por retaliación del crimen organizado local, y se identificó que un uno por ciento de estas muertes son producto de balas pérdidas. Y por supuesto hay un porcentaje importante por establecer.

...todavía una gran cantidad de violencia no derivada del conflicto FACEBOOK

TWITTER

¿A qué se refiere con asuntos personales?



Tienen que ver con hurto, intolerancia, motivos pasionales por supuesto. Y eso significa que hay todavía una gran cantidad de violencia no derivada del conflicto. Es una violencia ciudadana.



¿Hay o no sistematicidad en la muerte de los líderes sociales?



No, no aparece ninguna sistematicidad y eso es algo que venimos siguiendo con toda dedicación, con todo cuidado. Yo sería el primero en indicarlo si encontrara algún indicio de que hay una persona o una organización que esté detrás de estos asesinatos. Pero el hecho de que haya otras causas no quiere decir que se pierda la importancia de la investigación de esos asesinatos.



¿Qué quiso decir con ‘líos de faldas’? ¿Cuál es el contexto de esta afirmación?



A mí me produce inmensa mortificación lo que se ha hecho con mis declaraciones. Las tergiversaron. (...) Porque están exactamente mis declaraciones diciendo que las causas son variadas y que van desde problemas de tierras, hasta rentas ilícitas, desde asuntos personales, inclusive líos de faldas, y balas perdidas. Es decir, ahí hay de todo. Yo no estoy banalizando una situación tan grave como son los asesinatos de los líderes sociales, es algo absolutamente inaceptable. Yo he sido víctima directa de esa violencia, mi familia y yo (una de las hijas del Ministro fue secuestrada por las Farc), de manera que yo sé exactamente cómo es la sensibilidad en las familias cuando suceden esos hechos de violencia.



¿Qué les diría a las familias de los líderes asesinados?



Yo no tengo ninguna limitación en decirles a las familias de las víctimas que estoy con ellos, que tenemos toda la decisión política y las capacidades para investigar esos asesinatos, llegar a la verdad y prevenir en el futuro que aumenten estos asesinatos.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com