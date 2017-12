Medimás dice que ha resuelto 9 de cada 10 quejas de usuarios

En carta a EL TIEMPO, Medimás EPS afirmó que ha garantizado el servicio de salud de los más de 4,5 millones de usuarios que tiene a la fecha y que ha dado cumplimiento al 89 por ciento de los casos reportados por la Supersalud.

Según la EPS, que asumió la operación de las liquidadas Cafesalud y Saludcoop, los miles de quejas de pacientes se han venido resolviendo. “Estamos comprometidos con el derecho a la salud y la vida de nuestros afiliados”, dice.



Según cifras entregadas por la EPS, entre el 1.° de agosto y el 30 de noviembre han atendido a 1,8 millones de afiliados, han emitido 3,3 millones de autorizaciones y han prestado 6,5 millones de servicios.



“Medimás lleva 137 días de operación y ha logrado resolver en cuatro meses una serie de procedimientos que vienen represados del anterior operador, Cafesalud –señala la comunicación– (...). Aunque los avances se han registrado paulatinamente, estamos cumpliendo con todos los requisitos de los organismos de control. Una de las dificultades que más inquieta a los afiliados era la dispensación de medicamentos, iniciamos con un proveedor en octubre, incrementamos a cuatro y en diciembre contamos con dispensadores con 234 puntos en el territorio que tenemos cobertura”.

Respecto a las quejas sobre su red de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), Medimás dice que hasta el 10 de diciembre llevaba 1.347 contratos suscritos con IPS y que ha girado a la red 1,2 billones de pesos.



Hace una semana, sin embargo, la Supersalud le impuso una sanción de 2.300 salarios mínimos porque la red no tiene aún la suficiente cobertura. De hecho, parte de las condiciones para la compra de Cafesalud era garantizar desde el primer momento la prestación de servicio a los pacientes.



En respuesta a un informe publicado por este diario sobre el lío entre los accionistas –que tiene capítulos en la Fiscalía y la Superintencia de Sociedades y que, según la Procuraduría, podría poner en riesgo el negocio por violación al reglamento de venta–, Medimás asegura que “el tema accionario no afecta la operación de la EPS” y que “los socios de Prestnewco no hacen parte de los directivos de esta entidad”.



